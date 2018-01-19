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Тяпкино болото - ответ депутатов Дубны

Экология     125     0     пт, 19.01.2018 - 10:27
Виктор Неф
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Совет депутатов Дубны отклонил обращение Министерства экологии Московской области о создании в лесопарковой зоне площадью более 100 гектаров Особо охраняемой зоны "Тяпкино болото" и передаче этих земель в федеральную собственность.

Общее мнение Совета высказал депутат Виль Урманов - председатель депутатской комиссии по градостроительству:

Мы против, поэтому подготовим и отправим им все документы, подтверждающие наше решение. Будем приглашать сюда министра Минэкологии, а также Главархитектуры, чтобы принять решение.

Но уже сейчас депутаты отправят письмо в Министерство строительного комплекса о том, что спорные 100 гектаров останутся в муниципальной собственности.

Источник: 
Виктор Неф
экология

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