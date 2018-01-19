Тяпкино болото - ответ депутатов Дубны

Совет депутатов Дубны отклонил обращение Министерства экологии Московской области о создании в лесопарковой зоне площадью более 100 гектаров Особо охраняемой зоны "Тяпкино болото" и передаче этих земель в федеральную собственность.
Общее мнение Совета высказал депутат Виль Урманов - председатель депутатской комиссии по градостроительству:
Мы против, поэтому подготовим и отправим им все документы, подтверждающие наше решение. Будем приглашать сюда министра Минэкологии, а также Главархитектуры, чтобы принять решение.
Но уже сейчас депутаты отправят письмо в Министерство строительного комплекса о том, что спорные 100 гектаров останутся в муниципальной собственности.