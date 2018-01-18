Таинственные метки на деревьях в лесу Большой Волги

Чтобы разобраться в ситуации, на место отправились представители администрации, специалисты лесного хозяйства и съемочная группа телеканала «360». Действительно, яркие оранжевые точки появились на десятках деревьев. Не заметить их просто невозможно. Этот лес — одно из самых популярных в Дубне мест для прогулок. И терять его местные жители не хотят. Такие метки на стволах они приняли за подготовку к вырубке. И забили тревогу в социальных сетях.

Что касаемо вот этих пятен — белых кругляшков и оранжевого цвета — мы не понимаем, на самом деле, что это. Может, игра какая-то была, квест какой-то был или спортивное ориентирование. Ленточки кусками висят, на кустах повязаны. Ни в коем случае никто не имеет права без полученного разрешения на вырубку соответственно, перед этим идет целый процесс в рамках регламента, который существует, по вырубке, утвержденный Советом депутатов — Максим Данилов.

Специалисты лесного хозяйства подтвердили, что они этих меток не оставляли. Деревья с пятнами в основном здоровые. Такие в лесу не вырубают.

Я начну с того, что эти деревья мы не помечали. И мы никогда такие пометки не делаем. Если мы намечаем рубить, то мы рубим либо аварийные деревья, если они сырые, которые подлежат вырубке для выполнения необходимых работ, либо сухостойные деревья. Но их либо просто делаем надсечку топором, либо мы просто знаем какие деревья валить и валят одни и те же люди, которые смотрят за лесом — Владимир Негей, директор предприятия «Городские парки».

Тем не менее, в этом лесу уже текущей зимой планируют провести ряд работ, среди которых уборка валежника и сухих деревьев. В планах также проведение большого субботника по расчистке леса.