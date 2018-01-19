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Сбор подписей в поддержку выдвижения Явлинского на пост Президента России

Партийная жизнь     30     0     пт, 19.01.2018 - 10:51
Виктор Неф
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Группа активистов за выдвижение Григория Явлинского на пост президента России проводит сбор подписей в его поддержку.

Пункты сбора подписей:

  • Институтская часть: пятница, 19 января, с 17:00 до 19:00 в кафе "Кондитерская" у вокзала "Дубна" 
  • Большая Волга: суббота, 20 января, с 13:00 до 17:00 в цветочном магазине "Белый попугай" по адресу - проспект Боголюбова, дом 40 А

Обязательно иметь с собой паспорт!

Комитет выражает сердечную благодарность владельцам указанных заведение за помощь в организации и проведении мероприятия.

Телефон для связи: +7 926 97 44 054

Источник: 
Наталья Мельничук
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