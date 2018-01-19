Сбор подписей в поддержку выдвижения Явлинского на пост Президента России

Группа активистов за выдвижение Григория Явлинского на пост президента России проводит сбор подписей в его поддержку.
Пункты сбора подписей:
- Институтская часть: пятница, 19 января, с 17:00 до 19:00 в кафе "Кондитерская" у вокзала "Дубна"
- Большая Волга: суббота, 20 января, с 13:00 до 17:00 в цветочном магазине "Белый попугай" по адресу - проспект Боголюбова, дом 40 А
Обязательно иметь с собой паспорт!
Комитет выражает сердечную благодарность владельцам указанных заведение за помощь в организации и проведении мероприятия.
Телефон для связи: +7 926 97 44 054