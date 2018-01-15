Пролетное строение моста через Волгу в Дубне соединят в августе – сентябре

Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу пролетного строения, при этом металлоконструкции сооружают сразу на обоих берегах. В конце 2017 года пролетное строение возводилось над руслом Волги, соединить мост над рекой планируется в августе – сентябре 2018 года. Полностью завершить строительство намерены к январю 2019 года.