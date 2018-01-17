Пожар в доме на улице Энтузиастов

Как выяснилось в ходе расследования, первоначально загорелся диван, стоящий в холле-переходе между двумя крыльями корпуса. Диван был вытащен туда несколько дней назад новыми жильцами из соседнего с моей квартирой блока с целью дальнейшей утилизации, ибо служил пристанищем клопов даже после того, как предыдущие обитатели этой квартиры - русские беженцы из Киргизии - были выселены приставами за систематическую неуплату квартплаты. Но сил дотащить диван до контейнера крупногабаритного мусора у соседей не хватило и мебель на неопределенное время осела в холле вопреки правилам пожарной безопасности. Учитывая, что в силу холодной погоды в холле кто-нибудь регулярно курит, - негативная статистика копилась быстро.

Я только-только пришел домой из офиса, включил комп с целью сделать рассылку Дубна.Ру, как почувствовал легкий запах дыма. Подумал на комп, нидайбох, но таки нет - запах явно шел из коридора. Одновременно со мной в коридор выскочил сосед по блоку, вместе открыли толстую стальную дверь, отделяющую коридор нашего крыла от лестничной площадки, и тут же её захлорнули - за дверью была плотная стена дыма, в её глубине неприятно мерцало красным, а в коридор пахнуло жаром и вонью. Сосед побежал звонить в 01, а я - открывать окна на этаже, чтобы народ не угорел.

Пожарные приехали очень быстро - я после гуманитарной миссии и руки не успел помыть. Быстро всё потушили, прошли по квартирам, осведомились, нет ли пострадавших от дыма. После чего следователь в присутствии представителя управляющей компании собрал показания.

Холл выгорел полностью - фото не отражает всей картины разрушений - это какой-то Мордор и Адъ. Примыкающие к нему лестничные клетки также сильно пострадали и сверкают на солнышке выгоревшей краской и выбитыми стеклами.

Разумеется, местная ОБС не исключает поджога - слишком уж быстро разгорелся огонь, буквально в течение нескольких минут.