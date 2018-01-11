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Показательная чистка улиц

ЖКХ     73     0     чт, 11.01.2018 - 09:08
Виктор Неф
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Глава города Дубны Максим Данилов провел практическое занятие с руководством ООО «Бизнес лайн», которое с этого года приступило к уборкам улиц города в соответствии с выигранным тендером.

Совместно с начальником территориального отдела №1 Госадмтехнадзора по г.о. Дубна Александром Трухиным, глава города лично провел показательную чистку улиц от Институтской части до Ратмино.

Резкое недовольство Главы города вызвано ненадлежащей уборкой снега и снежных отвалов, игнорирование уборки остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и обочины всех дорог. С сегодняшнего дня каждый водитель уборочной дорожной техники будет нести персональную ответственность за результат своего труда.

Фотографии убранных улиц будут оперативно передаваться водителями руководству компании-подрядчика и сразу в Управление ЖКХ и транспорта Администрации Дубны

Источник: 
Администрация Дубны
ЖКХ