Показательная чистка улиц

Совместно с начальником территориального отдела №1 Госадмтехнадзора по г.о. Дубна Александром Трухиным, глава города лично провел показательную чистку улиц от Институтской части до Ратмино.

Резкое недовольство Главы города вызвано ненадлежащей уборкой снега и снежных отвалов, игнорирование уборки остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и обочины всех дорог. С сегодняшнего дня каждый водитель уборочной дорожной техники будет нести персональную ответственность за результат своего труда.

Фотографии убранных улиц будут оперативно передаваться водителями руководству компании-подрядчика и сразу в Управление ЖКХ и транспорта Администрации Дубны