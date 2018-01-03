Николов Перевоз - 2018

Регистрация через Интернет на лыжный марафон «Николов Перевоз» продлится до 5 февраля 2018 года
Лыжный марафон пройдет 10 февраля с 10:30 в арт-усадьбе Веретьево Талдомского района. Трасса марафона пролегает по ледовому руслу реки Дубна от Веретьево до Дубны.
Забеги:
- 1 км – марш малышей,
- 3 км – гонка для детей до 12 лет,
- 10 км – для воспитанников ДЮСШ и начинающих взрослых,
- 25 км – полумарафон,
- 50 км – марафон свободным стилем – основная мастерская дистанция.
Каждому участнику, добежавшему до финиша, вручат медаль финишёра, сертификат со своим результатом, а также накормят гречкой с мясом и угостят чаем.
Он-лайн регистрация: ссылка