Николов Перевоз - 2018

Лыжный марафон пройдет 10 февраля с 10:30 в арт-усадьбе Веретьево Талдомского района. Трасса марафона пролегает по ледовому руслу реки Дубна от Веретьево до Дубны.

Забеги:

1 км – марш малышей,

3 км – гонка для детей до 12 лет,

10 км – для воспитанников ДЮСШ и начинающих взрослых,

25 км – полумарафон,

50 км – марафон свободным стилем – основная мастерская дистанция.

Каждому участнику, добежавшему до финиша, вручат медаль финишёра, сертификат со своим результатом, а также накормят гречкой с мясом и угостят чаем.

Он-лайн регистрация: ссылка