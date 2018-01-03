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Николов Перевоз - 2018

Здоровье и спорт     12     0     ср, 03.01.2018 - 13:49
Виктор Неф
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Регистрация через Интернет на лыжный марафон «Николов Перевоз» продлится до 5 февраля 2018 года

Лыжный марафон пройдет 10 февраля с 10:30 в арт-усадьбе Веретьево Талдомского района. Трасса марафона пролегает по ледовому руслу реки Дубна от Веретьево до Дубны.

Забеги:

  • 1 км – марш малышей,
  • 3 км – гонка для детей до 12 лет,
  • 10 км – для воспитанников ДЮСШ и начинающих взрослых,
  • 25 км – полумарафон,
  • 50 км – марафон свободным стилем – основная мастерская дистанция.

Каждому участнику, добежавшему до финиша, вручат медаль финишёра, сертификат со своим результатом, а также накормят гречкой с мясом и угостят чаем.

Он-лайн регистрация: ссылка

Источник: 
Георгий Кадыков-Орбелиани
Николов Перевоз