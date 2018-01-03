Набор в группу черлидинга

Ольга Дель - тренер неоднократных чемпионов и призеров Чемпионатов Москвы, России, Европы и Мира. Команда из Дубны под её руководством - неоднократные призеры и победители областных соревнований, призеры Московских открытых турниров, бронзовые призеры первенства Центрального Федерального округа России, и наконец, бронзовые призеры Общероссийских соревнований по черлидингу.

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