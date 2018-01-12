Набор детей 5-11 классов на робототехнику и программирование

Каждому родителю важно, кем станет его ребёнок. Чтобы выбрать профессию по душе, нужно пробовать себя в новых направлениях, получить разнообразный опыт.

1С:Клуб программистов — это курсы программирования для школьников 11–16 лет, разработанные преподавателями компании «1С». В основе программы обучения — реальный практический опыт ведущих разработчиков. Программа адаптирована для детской аудитории. Мы знаем, как заинтересовать ребенка информационными технологиями, научить создавать свои первые программы, мыслить системно и творчески.

До 19 января открыт набор детей 5-11 классов на робототехнику и программирования на языке Java. Подробнее и записаться на первое занятие можно на сайте https://club.frandubna.ru/ или по телефону +7 930 170-12-22.

Занятия проходят 1 раз в неделю в школе №5