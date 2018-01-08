Как Дубна стала Дубной

Предыстория вопроса такова. Согласно Указа Президиума Верховного Совета РСФСР от 17 марта 1954 года населенный пункт при лаборатории "М" на границе деревни Ново-Иваньково в числе ещё нескольких объектов Атомного проекта был рассекречен и получил название "рабочий поселок Дубно". Причины возникновения такого названия неизвестны, т.к. ранее предлагались различные названия нового посёлка, в том числе такие как "Лепилов", "Мещеряков", "Ядрёный". Оказалось, что большинство устраивал вариант "Дубна". Но Москва решила по другому. Возможно, это была секретарская ошибка при подготовке документа - советские СМИ тех лет были заполнены информацией о массовом уничтожении евреев фашистами во время Великой Отечественной войны под городом Дубно Ровенской области Украины.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 24 июля 1956 года рабочий поселок Дубно Калининской области был преобразован в город Дубно областного подчинения с сохранением прежнего названия "Дубно" (см. Изображение 2). Именно эта дата отмечается как официальный день образования города Дубна. А уже через два месяца, 22 сентября 1956 года, Президиум Верховного Совета РСФСР издал новый указ: «О расширении черты города Дубно Калининской области и передаче его в состав Московской области». Согласно этому указу, в состав города были включены населенные пункты Большая Волга, Александровка, Козлаки, Ново-Иваньково, Ратмино и Юркино (Изображение 3).

Почти сразу же началась борьба за возвращение новому городу его правильного названия "Дубна" и 25 декабря 1957 года Московский облисполком ходатайствовал перед Президиумом Верховного Совета РСФСР об уточнении названия города. В справке, приложенной к этому ходатайству, говорится: «Правильное наименование этого города следует считать Дубна, так как город назван по реке Дубне, на берегу которой он расположен». И 08 января 1958 года был издан указ Президиума Верховного Совета РСФСР: «Город Дубно Московской области впредь именовать городом Дубна». Так Дубна окончательно стала Дубной.