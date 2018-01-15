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ФАС выявила картельный сговор на торгах, проводимых университетом «Дубна»

Криминал     83     0     пн, 15.01.2018 - 10:54
Виктор Неф
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Участники электронных торгов на поставку установщика колец инструмента фрезерного станка и лазерного станка, проводимых ГБОУ МО «Университет „Дубна“, подозреваются в картельном сговоре.

ЗАО «КЛЕВЕР КЕЙ» и ООО «ССО» действовали в интересах друг друга — обменивались информацией и использовали единую инфраструктуру при подаче заявок и ценовых предложений, что позволило им выигрывать аукционы с минимальным снижением цены в 1% начальной (максимальной) цены контракта.

По данным фактам управление возбудило дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении фирм по признакам нарушения пункта 2 части 1 статьи 11 ФЗ «О защите конкуренции».

Источник: 
Управление Федеральной антимонопольной службы по Московской области
криминал