ДТП на автодороге Дубна-Кимры-Горицы

ДТП произошло 11 января около 12:10 на 24-м километре автодороги Дубна – Кимры – Горицы в Кимрском районе. Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, 34-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», не выдержав безопасную дистанцию, врезался в ехавший впереди «УАЗ Патриот». После столкновения оба автомобиля вылетели с проезжей части в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал сам виновник аварии, водитель легковушки. С полученными травмами мужчина был доставлен в Кимрскую Центральную районную больницу.

В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.