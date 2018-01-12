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ДТП на автодороге Дубна-Кимры-Горицы

Происшествия     85     0     пт, 12.01.2018 - 10:08
Виктор Неф
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В Тверской области из-за пьяного водителя в кювет вылетели два автомобиля. В аварии пострадал сам виновник.

ДТП произошло 11 января около 12:10 на 24-м километре автодороги Дубна – Кимры – Горицы в Кимрском районе. Как сообщили в УГИБДД по Тверской области, 34-летний водитель автомобиля «Лада Гранта», не выдержав безопасную дистанцию, врезался в ехавший впереди «УАЗ Патриот». После столкновения оба автомобиля вылетели с проезжей части в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал сам виновник аварии, водитель легковушки. С полученными травмами мужчина был доставлен в Кимрскую Центральную районную больницу.

В Госавтоинспекции уточнили, что мужчина отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Источник: 
УГИБДД по Тверской области
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