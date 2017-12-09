Территорию ОЭЗ "Дубна" планируют увеличить к концу 2017 года

"У нас на конец текущего года запланировано расширение ОЭЗ "Дубна", потому что вся земля уже выдана, роздана резидентам. Мы очень рассчитываем, что выйдет постановление правительства РФ об увеличении "Дубны" на 35 гектаров", - сказал Д.Буцаев журналистам в ходе выездной проверки ОЭЗ.

По его словам, более 20 компаний в настоящий момент проводят работы по строительству производств на территории особой экономической зоны.