Статус

Виктор Неф получил бонусы к рейтингу через категорию Посещение страницы

Территорию ОЭЗ "Дубна" планируют увеличить к концу 2017 года

Бизнес-новости     64     0     сб, 09.12.2017 - 21:59
Виктор Неф
Автор
55 127

Дополнительные 35 га земли могут войти в состав особой экономической зоны "Дубна" уже к концу текущего года, сообщил зампред правительства Московской области - министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

"У нас на конец текущего года запланировано расширение ОЭЗ "Дубна", потому что вся земля уже выдана, роздана резидентам. Мы очень рассчитываем, что выйдет постановление правительства РФ об увеличении "Дубны" на 35 гектаров", - сказал Д.Буцаев журналистам в ходе выездной проверки ОЭЗ.

По его словам, более 20 компаний в настоящий момент проводят работы по строительству производств на территории особой экономической зоны.

"Это абсолютный рекорд. Такое количество строек на территории Дубны никогда не было. Был план по вводу семи объектов, ввелось в строй четыре объекта. Остальные объекты должны быть введены в первом квартале 2018 г.", - сказал зампред.

Источник: 
ИНТЕРФАКС
ОЭЗ Дубна

Также читайте

Перерезана красная ленточка на контрольно-пропускном пункте при заезде в промышленную зону №1 Российского центра программирования
Зампред подмосковного правительства оценил готовность объектов инфраструктуры ОЭЗ «Дубна»
09.12.2017     54