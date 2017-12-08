Строительство таможенного пункта завершили в ОЭЗ «Дубна»

Строительство таможенного пункта завершили на территории особой экономической зоны в Дубне, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.
«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства таможенной инфраструктуры особой экономической зоны в Дубне. После устранения выявленных нарушений и подачи заявления застройщику будет выдано заключение о соответствии», - сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев.
В данный момент строительные работы на объекте окончены. В составе таможенной инфраструктуры – здание автомобильного пропускного пункта, досмотровая площадка и КПП. На объекте выполнено благоустройство прилегающей территории.
Застройщиком выступает АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна». Плановый ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2018 года.