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Строительство таможенного пункта завершили в ОЭЗ «Дубна»

ОЭЗ Дубна     54     0     пт, 08.12.2017 - 17:25
Виктор Неф
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Строительство таможенного пункта завершили на территории особой экономической зоны в Дубне, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства таможенной инфраструктуры особой экономической зоны в Дубне. После устранения выявленных нарушений и подачи заявления застройщику будет выдано заключение о соответствии», - сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев.

В данный момент строительные работы на объекте окончены. В составе таможенной инфраструктуры – здание автомобильного пропускного пункта, досмотровая площадка и КПП. На объекте выполнено благоустройство прилегающей территории.

Застройщиком выступает АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна». Плановый ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2018 года.

Источник: 
РИАМО
ОЭЗ Дубна