Строительство таможенного пункта завершили в ОЭЗ «Дубна»

«Инспекторский состав Главгосстройнадзора Московской области проводит проверку по извещению об окончании строительства таможенной инфраструктуры особой экономической зоны в Дубне. После устранения выявленных нарушений и подачи заявления застройщику будет выдано заключение о соответствии», - сообщил начальник ведомства Руслан Тагиев.

В данный момент строительные работы на объекте окончены. В составе таможенной инфраструктуры – здание автомобильного пропускного пункта, досмотровая площадка и КПП. На объекте выполнено благоустройство прилегающей территории.

Застройщиком выступает АО «Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Дубна». Плановый ввод объекта в эксплуатацию в декабре 2018 года.