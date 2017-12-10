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Новый метод контроля надежности реакторов

Бизнес-новости     33     0     вс, 10.12.2017 - 09:46
Виктор Неф
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Разработанный в МИФИ (Москва) новый метод неразрушающего контроля состояния ядерных реакторов успешно испытан на импульсном реакторе ИБР-2, работающем в Объединенном институте ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

Речь идет о разработанном в лаборатории ElphysLAB НИЯУ МИФИ электрофизическом методе неразрушающего контроля — так называемой сканирующей контактной потенциометрии. Этот метод обеспечивает эффективную диагностику реакторного оборудования, гарантируя надежность результатов измерений в условиях, приближенным к рабочим условиям эксплуатации ядерных материалов.

Как отмечают в МИФИ, одно из главных преимуществ метода контактной потенциометрии заключается в том, что датчики измерительной системы имеют очень малые линейные размеры (порядка 1-2 миллиметров), поэтому могут быть размещены практически в любом труднодоступном месте, в том числе на сварных швах стыковых соединений. Кроме того, применение новой технологии дает возможность получить информацию о начальных стадиях зарождения и развития трещин, а также других дефектов в конструкционных материалах, из которых изготовлен реактор.

Источник: 
РИА Новости
ОИЯИ