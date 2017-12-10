Новый метод контроля надежности реакторов

Речь идет о разработанном в лаборатории ElphysLAB НИЯУ МИФИ электрофизическом методе неразрушающего контроля — так называемой сканирующей контактной потенциометрии. Этот метод обеспечивает эффективную диагностику реакторного оборудования, гарантируя надежность результатов измерений в условиях, приближенным к рабочим условиям эксплуатации ядерных материалов.

Как отмечают в МИФИ, одно из главных преимуществ метода контактной потенциометрии заключается в том, что датчики измерительной системы имеют очень малые линейные размеры (порядка 1-2 миллиметров), поэтому могут быть размещены практически в любом труднодоступном месте, в том числе на сварных швах стыковых соединений. Кроме того, применение новой технологии дает возможность получить информацию о начальных стадиях зарождения и развития трещин, а также других дефектов в конструкционных материалах, из которых изготовлен реактор.