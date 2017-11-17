Курчатов. Человек-город. Что мы знаем о нем?

20 ноября 2009 г., в столице Казахстана г. Астане подписан Протокол о намерениях в установлении побратимских отношений между городами Курчатов (Республика Казахстан) и Дубна (Российская Федерация)

Курчатов (Семипалатинск-21) - бывший центр закрытого в 1991 году Семипалатинского ядерного полигона. Назван в честь советского физика Игоря Курчатова. На базе Семипалатинского испытательного полигона указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 1991 году был создан Национальный ядерный центр Республики Казахстан (НЯЦ РК) со множеством его дочерних предприятий. 28 августа 2017 года городу исполнилось 70 лет.

Город располагается в 45 километрах от опытного поля, на котором 29 августа 1949 г. СССР провел испытания своей первой атомной бомбы РДС-1, а 12 августа 1953 года - первой водородной бомбы РДС-6С.