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Курчатов. Человек-город. Что мы знаем о нем?

Праздники     51     0     пт, 17.11.2017 - 15:56
Дубна On-Line
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20 ноября 2009 город Курчатов (Республика Казахстан) и Дубна (Российская Федерация) стали городами-побратимами.

  • Набережная Иртыша
  • Административное здание НИЯЦ РК
  • Памятник "Мирный атом"
  • Атомная бомба РДС-1

20 ноября 2009 г., в столице Казахстана г. Астане подписан Протокол о намерениях в установлении побратимских отношений между городами Курчатов (Республика Казахстан) и Дубна (Российская Федерация)

Курчатов (Семипалатинск-21) - бывший центр закрытого в 1991 году Семипалатинского ядерного полигона. Назван в честь советского физика Игоря Курчатова. На базе Семипалатинского испытательного полигона указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 1991 году был создан Национальный ядерный центр Республики Казахстан (НЯЦ РК) со множеством его дочерних предприятий. 28 августа 2017 года городу исполнилось 70 лет.

Город располагается в 45 километрах от опытного поля, на котором 29 августа 1949 г. СССР провел испытания своей первой атомной бомбы РДС-1, а 12 августа 1953 года - первой водородной бомбы РДС-6С.

Источник: 
Виктор Нефедьев
атомный
город-побратим