Дубненские школьники в ОИЯИ

21 сентября сотрудники лаборатории Д.Дряблов и О.Кунченко провели ребят в зал, где располагается синхрофазотрон и нуклотрон. Знакомство с лабораторией продолжилось в зале сборки сверхпроводящих магнитов, где А.Галимов и А.Тихомиров рассказали обо всех этапах производства и тестирования будущих частей коллайдера, а также продемонстрировали школьникам зрелищные опыты с жидким азотом.

25 октября инженер-программист ЛИТ И.Пелеванюк провел для учащихся 7 школы экскурсию в Многофункциональный вычислительный комплекс, рассказал об истории развития компьютерной техники и о задачах, которые решают сотрудники Лаборатории информационных технологий.

10 ноября сотрудники лаборатории Д.Дряблов, А.Тихомиров и О.Казинова провели для школьников экскурсию по залу магнитов, где Д.Дряблов вкратце рассказал ребятам об ОИЯИ и наиболее востребованных в Институте профессиях, а А.Тихомиров и О.Казинова, являя собой отличный пример молодых и талантливых сотрудников ОИЯИ, ознакомили визитеров со своими повседневными задачами и рассказали о производстве магнитов для строящегося коллайдера NICA. Самым любознательным и активным участникам экскурсии сотрудники ОИЯИ вручили памятные сувениры.