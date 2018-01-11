Уважаемые получатели пособий на детей!

Дубненское управление социальной защиты населения информирует, что с 1 января 2018 года увеличиваются размеры пособий на ребенка, предусмотренные Законом Московской области от 12.01.2006 №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» для семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Московской области на душу населения (на сегодняшний день ее размер составляет 12 156,00 рублей).

Пособие на ребенка

от 0 до 1,5 лет – 2 250,00 руб.

от 1,5 до 3-х лет – 4 290,00 руб.

от 3-х до 7 лет – 1 126,00 руб.

от 7 до 16(18) лет – 564,00 руб.

Пособие на ребенка одинокой матери

от 0 до 1,5 лет – 4 501,00 руб.

от 1,5 до 3-х лет – 6 541,00 руб.

от 3-х до 7 лет – 2 250,00 руб.

от 7 до 16(18) лет – 1 125,00 руб.

Пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, а также на детей военнослужащих, проходящих службу по призыву

от 0 до 1,5 лет – 3 094,00 руб.

от 1,5 до 3-х лет – 5 134,00 руб.

от 3-х до 7 лет – 1 688,00 руб.

от 7 до 16(18) лет – 843,00 руб.

Более подробная информация на сайте Дубненского управления социальной защиты населения dubna.msr.mosreg.ru или по телефону 219-22-03.