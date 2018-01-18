Дубненское управление социальной защиты населения информирует

В 2017 году на территории Московской области был успешно реализован приоритетный проект Правительства Московской области «Войти в 5-ку ведущих регионов по уровню развития доступной среды».

Одно из направлений реализации данного проекта – обеспечение доступности транспортных услуг. Для удобства инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, и маломобильных групп граждан сервис «Яндекс.Транспорт» адаптирован для размещения информации о низкопольных автобусах.

После установки обновления граждане, использующие данное приложение, смогут в интерактивном режиме, задав способ передвижения «общественный транспорт», увидеть, сколько адаптированных автобусов работают на нужном ему маршруте, когда такой автобус будет находиться на нужной ему остановке.

При необходимости, Дубненское управление социальной защиты населения оказывает гражданам содействие и помощь в установке приложения и пользования им.

Предложения по доработке приложения «Яндекс.Транспорт», можно передавать в Дубненское управление социальной защиты населения.