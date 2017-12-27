Губернатор Подмосковья наградил Дубну премией «Прорыв года»

Во вторник проходит заседание Высшего совета Московской области, в рамках которого власти по традиции подводят итоги работы в уходящем году и намечают планы на следующий год.

«Мы встречаемся в очень насыщенные событиями дни, новогодние дни. Я бы хотел вручить заслуженные награды. Здесь присутствующие сделали очень много, чтобы их добиться и достичь результатов. Это делается для того, чтобы территории, которые нам вверили, обеспечивали перемены», - сказал Воробьев в ходе торжественной церемонии награждения в доме правительства региона.

Премию «Прорыв года» в номинации «Дороги» получила Дубна, в номинации «Муниципальные услуги» - Электрогорск, в номинации «Социальное самочувствие» - Можайский район, в номинации «Гражданский диалог» - Клин, в номинации «Качество образования» - Подольск, в номинации «Привлечение врачей» - Щелковский район, в номинации «Территория спорта» - Жуковский, в номинации «Инвестиции в сельское хозяйство» - Кашира.

Кроме того, в номинации «Малое и среднее предпринимательство» премия досталась Химкам, в номинации «Территория инвестиций» - Сергиево-Посадский район, в номинации «Мой подъезд» - Павловский Посад, в номинации «Чистая вода» - Талдомский район, в номинации «Городская среда» - Красногорск, в номинации «Светлый город» - Воскресенский район, в номинации «Чистая территория» - Домодедово, в номинации «За волю к победе» - Ивантеевка, а в номинации «Налоги» победил Одинцовский район.

Спецпремия «Прорыв года» была присуждена закрытому административно-территориальному образованию Восход.