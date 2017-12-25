Единовременное пособие супругам к юбилеям их совместной жизни назначается и выплачивается одному из супругов, имеющих место жительства в Московской области на день юбилея, при обращении за его назначением в течение года со дня юбилея.

Размер единовременного пособия супругам в связи с юбилеем их совместной жизни составляет:

в связи с 50-летием их совместной жизни - 5000 рублей;

55-летием - 6000 рублей;

60-летием - 7000 рублей;

65-летием - 8000 рублей;

70-летием (или более) - 9000 рублей.

Единовременное пособие супругам к юбилею их совместной жизни выплачивается в размере, установленном законом Московской области от 12.01.2006 №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» на день юбилея.

Единовременное пособие к юбилею назначается органами социальной защиты населения по месту жительства одного из супругов (далее - заявитель) по их выбору.

Для назначения единовременного пособия к юбилею необходимы следующие документы:

а) заявление о назначении единовременного пособия к юбилею с указанием способа получения пособия (перечисление на счет, открытый в кредитной организации; перечисление на счет федерального почтового отделения связи);

б) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации;

в) свидетельство о регистрации брака;

г) документ, подтверждающий регистрацию каждого супруга по месту жительства в Московской области, выданный в установленном порядке (если эти сведения не содержатся в документе, удостоверяющем личность);

д) справка с места жительства другого супруга о неполучении им единовременного пособия к юбилею - при регистрации супругов по месту жительства по разным адресам в Московской области (запрашивается органом социальной защиты населения или многофункциональным центром предоставления государственных и муниципальных услуг в рамках межведомственного информационного взаимодействия в случае, если указанный документ не был представлен заявителем (представителем) самостоятельно).

При обращении за назначением единовременного пособия к юбилею представителем дополнительно предъявляется документ, подтверждающий его полномочия, а также паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По усмотрению заявителя заявление может быть подано в форме электронного документа с электронно-цифровой подписью с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая Единый портал государственных и муниципальных услуг, Государственную информационную систему Московской области "Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области", в порядке, определяемом соответствующими нормативными правовыми актами.

Документы для назначения единовременного пособия супругам к юбилеям их совместной жизни могут быть представлены в Дубненское управление социальной защиты населения или в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (ул. Академика Балдина, д.2 и ул. Свободы, д.20, режим работы – ежедневно с 8.00 до 20.00 (кроме воскресенья).

Дополнительную информацию можно получить по телефону 219-22-03 или на сайте Дубненского управления социальной защиты населения (dubna.msr.mosreg.ru)/