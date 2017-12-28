Две звезды, две светлых повести

На это тратятся лучшие годы жизни и все силы: физические и духовные. В принципе, так было всегда. Новое здесь только в подаче информации – быстро, ярко и много.

На днях слушал предвыборное выступление президента на съезде главной партии страны. И пришёл к мысли - ничего в стране за 60 лет, что я в ней прожил, не изменилось. Вспомнились речи Хрущёва, Брежнева, Андропова, Горбачёва, Ельцина. Главные слова в их наказах нам: НАДО и НЕОБХОДИМО – сделать, начать, продолжить, улучшить, преобразовать, догнать и перегнать. А народ как был бедным и бесправным, так и остался им, мы как жили намного хуже заграницы, так и живём. Тогда кому же это они всё говорят – надо и необходимо?

Вот здесь и начинается самое интересное – оказывается, мы живём в разных местах: они живут и делают деньги в государстве, а мы пытаемся выжить на Родине. Причём, у них по несколько гражданств и многие уже поменяли наше на другое. Поэтому в своих речах они никогда не признают, что Россия скатилась во вторую сотню стран по всем показателям – по индексу счастья, по образованию, по зарплате, пенсиям, по рождаемости и т.п.

Конечно, есть и те, кто пытается давать советы власти, но кто их слушает. Даже Патриарх Кирилл вынужден был высказаться: ребята, вы избрали тупиковый путь – сначала всех сделать богатыми, а уж потом счастливыми, так не бывает в жизни, богатые не могут быть счастливыми, это противоречит всем законам – и человеческим и божественным.

И на фоне всего этого, оказывается, у нас есть по-своему счастливые люди. Это те, кто дарит свой талант, свои душевные порывы нам, жителям несчастной страны. Их мало, но они всегда были, и дай Бог, будут и дальше, даже в нашем городе. Одному из них – Валентину Елисеевичу Уралову, народному поэту России, в ноябре вручили знак “За заслуги перед Дубной”. Поэт Сергей Гор удостоен премии имени Роберта Рождественского, поэт и композитор Геннадий Григорьев – лауреат премии Губернатора Подмосковья. Дубна может по праву гордиться ими.

В суматохе завершения года и подготовке к встрече нового, прошло много литературно-музыкальных вечеров и встреч. Хочется отметить один из них. 23 декабря две прекрасные во всех отношениях женщины вновь порадовали нас своим творчеством. Удивительно гармоничный дуэт поэта и певицы заставил всех пришедших задуматься о вечном, о том, как и для чего мы живём. В этом и есть главная сила искусства – будить в душе светлые и добрые чувства. Сменяя друг друга, они читали и пели так слаженно и вдохновенно, что иногда казалось, выступает один человек.

Всё угасло в старинном камине.

Одиночество - то же проклятье.

Лишь свеча в декольте стеариновом,

Словно, девочка в бежевом платье.



Освещает камин этот старый,

Молчаливые серые своды

И видавшую виды, гитару,

Отзвеневшую хриплым аккордом...

Открыла вечер поэтесса Валентина Комарова, она давно и успешно выступает на всех творческих площадках в Дубне, в Талдоме, Кимрах и других городах. Мы её знаем как тонкого лирика, глубокого философа, потрясающего певца нашей подмосковной природы. Она достойно продолжает традиции русской женской поэзии, заложенные Анной Ахматовой:

Отодвинув мечты и устав от идей,

Жду зимы, как другие не ждут.

Помнишь, ты обещал, что не будет дождей?

А они всё идут и идут…

А назавтра опять мне играть свою роль,

И смеяться опять невпопад.

Помнишь, ты говорил, что любовь это боль?!

Ты ошибся, любовь - это ад!

Особенность женской поэзии в том, что её надо слушать в живом исполнении, а не читать на бумаге. Только тогда понимаешь все оттенки и нюансы, заложенные автором между строк. Вспомните, как читала стихи Белла Ахмадулина.

Но, хоть страшусь греха, чего таить,

Я - за любовь, и я с судьбой поспорю,

Ведь, что считалось счастьем – стало горем,

За что же мне её благодарить?

Я - дочь Земли, и на Земле мне жить,

И, как бы ни были прекрасны кущи рая,

Я - дочь Греха и грешница земная,

И буду здесь, пока живу - грешить.

У Валентины в Дубне есть свои поклонники и почитатели, свой благодарный зритель, который не пропускает ни одного её выступления. На стихи Комаровой дубненскими композиторами написано много песен.

Я сажусь за рояль, я играю тебе полонез,

Звуки льются и в ночь от меня улетают…

На оконном стекле в мельтешенье огней,

Проступают слова: “ Я ТЕБЯ ОТПУСКАЮ”...

Не чужды Валентине и добрый юмор, сатира, а также посвящения собратьям по поэтическому цеху.

Поэзия, конечно же, игра,

Парад пародий - это взгляд сквозь призму,

Но у него на кончике пера -

Такая сумасшедшая харизма!

Прямолинеен, даже грубоват,

Умён, любитель женщин и повеса

(Но в прошлом), а какой талант!

И самого серьёзного замеса.

А сколько наворочено идей,

И не иссяк в пороховницах порох.

Да - не Есенин, но ведь всё ж Сергей,

Вы поняли - я про Сергея Гора.

Валентина проявила себя и как чуткий, опытный литературный редактор, умеющий найти главную мысль в стихотворении, подсказать новые рифмы и повороты сюжета. Многие поэты охотно отдают ей свои стихи на рецензию и благодарны за помощь.

На горизонте - тучей старость, рюкзак тяжёл и давит плечи,

Ложится бременем усталость, и клонит в сон уже под вечер…

Манит диванная нирвана, а время мчится всё быстрее,

И пялишься в окно экрана, забыв про звёзды и аллеи.

Но вдруг, о, Бог, ломая крылья, Пегас прорвётся сквозь стихии,

И заискрятся звёздной пылью стихи! Хорошие ль, плохие…

Неважно это, где бумага? В потоке строк усталость тонет,

Есть силы, и ключом отвага, пишу и вижу: НАДО, стОит!!!

По составленной мной шутливой классификации дубненских поэтов, каждый из них чем-то похож на одного из классиков и занимает свою определённую нишу. В последние годы в своём творчестве Валентина Комарова вышла на новые рубежи и заняла в составленной мной иерархии Ахматовскую высоту. Интересно то, что эта же мысль пришла одновременно и Сергею Гору, и он поделился ей с нами на вечере. И как всегда, удивил новой пародией на дубненских поэтов. Под впечатлением моих литературоведческих исследований он попробовал сам расставить поэтов по рангам, нишам и заслугам.

Поэтическая колода

(из разговора Сергея Гора с Владимиром Владимировичем)

День отошёл. За окном темно.

В комнате двое - я и Володя.

Я ему, мол, гадаю давно,

Кто из поэтов главный в колоде?



Он смотрит, как умные на дураков,

С ухмылкою на губах.

А Блок, Державин, Фет и Барков

Ворочаются в гробах.

Говорит мне: “Серёж, не хватает слов!

С поэзией нынче хреново,

В тренде Воронин, Уралов и Соколов,

Но главная там - Комарова!”

Сегодня не время умильных соплей

В стенАх поэзии храма,

Когда на троих таких королей

Одна козырная дама!

Тасует вас время, как карты колоды,

Сдувает, как мух с пьедестала.

Вот ты, Серёжа, вышел из моды,

А всем остальным полегчало»!

Вторая участница музыкального вечера – Елена Пронина, исполнитель русских романсов. Её чистый, тёплый голос незаметно уводит нас из библиотечного зала на просторы Родины, навевает картины бескрайней русской природы, заставляет задуматься о жизни – правильно ли мы живём и зачем. И о том, что русский человек не может быть счастлив без взаимной любви, без крепкой семьи, без почитания молодыми старших. Сам романс, в отличие от частушек и свадебных песен, уже нацелен на то, чтобы вызвать жалость, сочувствие и желание помочь, облегчить боль страдающему – хотя бы добрым словом.

Подожди еще миг, и не будет огней,

Что тебя так ласкали и грели,

И останется груда лишь черных углей,

Что сейчас догореть не успели.

О поверь, ведь любовь – это тот же камин,

Где сгорают все лучшие грезы…

А погаснет любовь – в сердце холод один,

Впереди же – страданье и слезы.

В этом сила и главная цель русского романса – показать метания души в поисках гармонии и правильного пути в жизни. Здесь и зависть, и недоумение – почему другие счастливы, а мне опять не повезло. Ни в жизни, ни в любви. Отсюда безысходная тоска, надрыв и боль, выраженные в пронзительных стихах – почему я такой несчастный, за что мне эти муки?

Пришли иные времена,

Тебя то нет, то лжешь, не морщась.

Я поняла, Любовь - страна,

Где каждый человек притворщик...

Зачем я плачу пред тобой

И улыбаюсь так некстати?

Неверная страна - Любовь,

Там каждый человек - предатель.

Но снова прорастёт трава

Сквозь все преграды и напасти.

Любовь - весенняя страна,

Ведь только в ней бывает счастье.

Что может быть ближе и роднее настоящему русскому человеку, чем романс о его жизни? Наряду со всеми бедами и несчастьями, романс дарит надежду и радость, заставляет вспомнить счастливые моменты в жизни, когда душа распахивалась навстречу новому и неизведанному. Только русская душа может так сочувствовать, страдать и любить. Страдать от того, что жизнь так коротка и прекрасна, что сегодняшнее счастье уже никогда не повторится и вдвойне обидно, что ты упустил его, отдал другому или просто не заметил, когда оно было рядом.

Не пробуждай воспоминаний

Минувших дней, минувших дней —

Не возродишь былых желаний

В душе моей, в душе моей.

Завершил вечер профессиональный певец Олег Гусев. Своим чудесным баритоном он спел, а капелла русскую народную песню “Ах, ты, ноченька”, очаровав нас своим мастерством и умением.

Ах, ты, ноченька, ночка тёмная,

Ночка тёмная, да ночь осенняя.

C кем я ноченьку, c кем осеннюю,

С кем дождливую, ой, коротать буду.



Жалко тех дубненцев, кто не ходит на поэтические и музыкальные вечера, лишая себя радости общения с талантами живущими среди нас. Особенно обидно за школьников и студентов – упущенные в молодости возможности вернутся к ним бумерангом позднее, превратив их в существа без рода и племени, не помнящие своих корней. Никакие Николаи Басковы, Стасы Михайловы и Филиппы Киркоровы не дадут им и десятой доли той радости и душевного потрясения, не разбередят уставшую и уснувшую душу, не заставят задуматься о бренности бытия. Телевизионная попса действует совсем на другие участки мозга и не затрагивает исконных русских струн в душе. К тому же, чтобы живьём послушать их крики и посмотреть на кривляния на сцене, надо отдать немалые деньги и куда-то ехать. Почувствуйте разницу, как говорят нынешние дилеры и брокеры.