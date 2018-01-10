Наноцентры «Дубна» и «СИГМА.Новосибирск» продали доли стартапа «Люминнотех»

Компания «Люминнотех» разрабатывает кремнийорганические наноструктурированные люминофоры для использования в детекторах ионизирующих излучений, которые применяются в радиационном контроле на атомных станциях, в аэропортах, персональных детекторах радиации, а также в высокотехнологичных устройствах для использования в оптоэлектронике и фотонике.

Компания образована в 2012 году ЦТТ РАН и РОСНАНО совместно с инженерной командой и ИСПМ РАН. «Люминнотех» - успешный пример «академического» научно-исследовательского стартапа, созданного для коммерциализации разработок российских учёных. Наноцентры «Дубна» и «СИГМА.Новосибирск» проинвестировали проект в 2013 году, получив миноритарные доли. 26 декабря 2017 года доли наноцентров выкупил новый партнёр. Сумма сделки не раскрывается.

Благодаря предоставленному в аренду оборудованию и соинвестициям наноцентров «Дубна» и «СИГМА.Новосибирск» стартап «Люминнотех» смог наработать пилотные партии продукции и оформить интеллектуальную собственность. «Несмотря на то, что компания только недавно закончила создание опытной технологии синтеза люминофоров, она уже сейчас коммерчески успешна. Теперь «Люминнотех» планирует встраиваться в технологические цепочки мировых лидеров по производству сцинтилляционных волокон, пластиковых сцинтилляторов и оборудования радиационного контроля,» - рассказал новый собственник Георгий Кузнецов.

Создание и продажа технологических material-based компаний - основная деятельность сети наноцентров Фонда инфраструктурных и образовательных программ. На декабрь 2017 года в сети развивается около 650 стартапов по разным технологическим направлениям.