Для физических лиц, имеющих право на налоговые льготы

Межрайонная ИФНС России № 12 по Московской области сообщает, что в связи со вступлением в силу с 01.01.2018г. пункта 3 статьи 361.1, пункта 10 статьи 396, пункта 6 статьи 407 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 30.09.2017 № 286-ФЗ) налогоплательщики – физические лица, имеющие право на налоговые льготы по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, установленные законодательством о налогах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

В случае, если документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, в налоговом органе отсутствуют, в том числе не представлены налогоплательщиком самостоятельно, налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о предоставлении налоговой льготы, запрашивает сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу, у органов, организаций, должностных лиц, у которых имеются эти сведения.

В связи с этим вместе с заявлением о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц представляется Согласие налогоплательщика – физического лица на обработку и распространение персональных данных в связи с необходимостью запроса налоговой инспекции в орган, организацию, должностному лицу, у которых имеются сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы по транспортному налогу, земельному налогу, налогу на имущество физических лиц (КНД 1150063) утверждена Приказом ФНС от 14 ноября 2017 г. N ММВ-7-21/897@.

Форма Согласия налогоплательщика – физического лица на обработку и распространение персональных данных в связи с необходимостью запроса налоговой инспекции в орган, организацию, должностному лицу, у которых имеются сведения, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу (КНД 1150059) рекомендована Письмом ФНС России от 12.10.2017 N БС-4-21/20636@.