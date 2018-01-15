Журналистов Дубны пригласили в "белый зал" на Балдина-2

Поздравления со своим профессиональным праздником журналистское сообщество начало получать накануне 13 января. Именно в этот день в нашей стране отмечается День российской печати.

В понедельник 15 января Глава города Дубны М.Н. Данилов и Председатель Совета депутатов С.А. Куликов пригласили журналистов на Балдина-2, чтобы лично поздравить их с праздником.

После официальной части состоялся обстоятельный и откровенный разговор. За чаепитием руководством города были выслушаны предложения от представителей всех городских СМИ по усовершенствованию коммуникативных каналов между властью и прессой для подачи своевременной и объективной информации пользователю (зрителю, читателю).

Со своей стороны, представители администрации поблагодарили журналистов за их важную и нужную жителям города работу, пожелали творческих удач и пообещали поддерживать тесную связь с печатными, электронными и интернет изданиями для создания наиболее полной информационной картины всего того, что происходит в нашем городе.