Выставка к 75-летию Валентина Хруща (24.01.1943, Одесса - 24.10.2005, Кимры) откроется в Музее археологии и краеведения города Дубны 26 января. Произведения из частных собраний предоставили для экспонирования коллекционеры и близкие знакомые художника, жители подмосковной Дубны и города Кимры Тверской области.

«Художникам что можно пожелать? Чтобы они постоянно рисовали. В этом смысле как тема – или море, или женщина. Собственно говоря, море и женщина – так это вообще сразу получается шедевр сам по себе». Эти слова Валентина Хруща, сказанные в последнем интервью – в сентябре 2005 года в Одессе, стали отправной точкой для названия юбилейной экспозиции - «Женщины и море».

Но тематика представленных работ, их техническое и жанровое разнообразие намного шире. Пейзажи и натюрморты соседствуют с портретами и абстракцией, библейские мотивы перекликаются с мифологическими сюжетами, «вариациями» на известные полотна Пикассо, Матисса, Ван Гога...

Приглашаем на открытие выставки - 26 января, в 17 часов.

Музей археологии и краеведения города Дубны (ул. Моховая, 11, тел. 212-25-56).