Заседание постоянных депутатских комиссий

14.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам

(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны № РС-14(49)-113/24 от 21.12.2017 г. «О бюджете города Дубны на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны от 20.11.2014 г. № РС-5-24/6 «О налоге на имущество физических лиц»

Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна

3. Рассмотрение проекта Постановления Администрации города Дубны Московской области «О реорганизации Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия городского округа Дубна Московской области» и Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Дубны Московской области»

Докладчик: Царенкова Алла Ивановна

16.00 – заседание постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству

(председатель – Николаев Валерий Павлович)

1. Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству за 2017 год

Докладчик: Николаев Валерий Павлович

16.20 – заседание комиссии по делам молодежи, спорту и физической культуре

(председатель – Тамонов Андрей Владимирович)

1. Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по делам молодежи, спорту и физической культуры за 2017 год

Докладчик: Тамонов Андрей Владимирович

16.40 – заседание комиссии по образованию и культуре

(председатель – Халяпина Нина Петровна)

1. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по образованию и культуре за 2017 год.

Докладчик: Халяпина Нина Петровна

17.00 – заседание постоянной депутатской комиссии по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами

(председатель – Насонов Павел Анатольевич)

1. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами за 2017 год

Докладчик: Насонов Павел Анатольевич

2. О проекте решения Совета депутатов города Дубны Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав города Дубны Московской области»

Докладчик: Мадфес Николай Юрьевич