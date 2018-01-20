Заседание постоянных депутатских комиссий

Заседание состоится 24 января 2018 года по адресу: г. Дубна, ул. Академика Балдина, д. 2, 1 этаж, к. 117
14.30 – заседание постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам
(председатель – Углов Евгений Дмитриевич)
1. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны № РС-14(49)-113/24 от 21.12.2017 г. «О бюджете города Дубны на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
2. О внесении изменений в решение Совета депутатов города Дубны от 20.11.2014 г. № РС-5-24/6 «О налоге на имущество физических лиц»
Докладчик: Игнатьева Мария Владимировна
3. Рассмотрение проекта Постановления Администрации города Дубны Московской области «О реорганизации Муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия городского округа Дубна Московской области» и Муниципального учреждения «Централизованная бухгалтерия учреждений образования города Дубны Московской области»
Докладчик: Царенкова Алла Ивановна
16.00 – заседание постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству
(председатель – Николаев Валерий Павлович)
1. Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по жилищно-коммунальному комплексу и городскому хозяйству за 2017 год
Докладчик: Николаев Валерий Павлович
16.20 – заседание комиссии по делам молодежи, спорту и физической культуре
(председатель – Тамонов Андрей Владимирович)
1. Об утверждении отчета постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по делам молодежи, спорту и физической культуры за 2017 год
Докладчик: Тамонов Андрей Владимирович
16.40 – заседание комиссии по образованию и культуре
(председатель – Халяпина Нина Петровна)
1. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по образованию и культуре за 2017 год.
Докладчик: Халяпина Нина Петровна
17.00 – заседание постоянной депутатской комиссии по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами
(председатель – Насонов Павел Анатольевич)
1. Отчет постоянной депутатской комиссии Совета депутатов города Дубны по социальной политике, здравоохранению и работе с ветеранами за 2017 год
Докладчик: Насонов Павел Анатольевич
2. О проекте решения Совета депутатов города Дубны Московской области «О внесении изменений и дополнений в Устав города Дубны Московской области»
Докладчик: Мадфес Николай Юрьевич