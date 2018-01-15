Заключительные соревнования 2017 года спортсменов гиревиков

В конце 2017 года в зале тяжёлой атлетики Дома физкультуры ОИЯИ прошли соревнования по гиревому спорту, которые были посвящены памяти А.М. Вайнштейна.
Александр Михайлович очень долго возглавлял спортивный клуб «Дубна» Объединенного института ядерных исследований. Во время его работы в качестве председателя спортклуба прошло становление ведущих видов спорта и массового физкультурного движения в ОИЯИ. Такие виды спорта, как водные лыжи, тяжёлая атлетика, беговые лыжи, настольный теннис, футбол и хоккей приносили славу ОИЯИ и Дубне в мире, в Европе, в России и в Московской области. Поэтому в память об Александре Михайловиче проводятся соревнования по некоторым видам спорта. В том числе и по гиревому спорту.
Гиревики секции тяжёлой атлетики ДФ ОИЯИ стали основными участниками этого памятного турнира. К ним присоединились спортсмены Университета «Дубна». Спортсменов ОИЯИ к соревнованиям готовил сотрудник Лаборатории информационных технологий ОИЯИ, перворазрядник по гиревому спорту ДУШАНОВ Эрмухаммад. Соревнования прошли в гиревом классическом двоеборье – это толчок двух гирь и рывок гири одной, а затем другой руками с ограничением времени выполнения упражнения – 10 минут. Спортсменам разрешалось выступать с гирями весом 12 кг, 16 кг, 24 кг и 28 кг по выбору. Затем результат из количества раз с помощью коэффициентов переводился в очки. Победителем в весовой категории объявлялся спортсмен набравший большее количество очков.
Соревнования прошли в жесткой борьбе между спортсменом и железными гирями. В результате соревнований в своих весовых категориях победили: в в.к. до 68 кг КУРМАНАЛИЕВ Жанибек (ОИЯИ, Казахстан), в . к. до 73 кг НУРЛАН Канат (ОИЯИ, Казахстан), в в.к. до 78 кг ШУМЕЙКО Максим (ОИЯИ, Россия), в в.к. до 85 кг ИСАТОВ Аскар (ОИЯИ, Казахстан), в в.к. до 95 кг ПРОХОРОВ Георгий (ОИЯИ, Россия) и в в.к. свыше 95 кг ЕЛЬЦОВ Вячеслав (ОИЯИ, Россия).
Также итоги проводились в абсолютной весовой категории, т.е. определились три гиревика показавшие наибольшие результаты в очках среди всех выступающих спортсменов независимо от собственного веса. С результатом 303 очка победителем стал ПРОХОРОВ Георгий. Второе место занял ШУМЕЙКО Максим, его результат – 290 очков и третью ступеньку занял ИСАТОВ Аскар, набравший 285 очков.
По окончании соревнований все победители и призёры в весовых категориях получили награды – медали и грамоты от администрации Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ и спортивного комплекса ОИЯИ, а победитель и призёры в абсолютном весе были награждены медалями и грамотами Федерации силовых видов спорта Дубны.
Хочется поблагодарить работников Дома физкультуры ОИЯИ и администрацию спортивного комплекса за помощь в организации соревнований и тренировочного процесса спортсменов-гиревиков. А также администрацию Объединённого института ядерных исследований за помощь в приобретении инвентаря для гиревого спорта.
Желаем спортсменам и тренерам успешных тренировок и выступлений в 2018 году.