Заключительные соревнования 2017 года спортсменов гиревиков

Александр Михайлович очень долго возглавлял спортивный клуб «Дубна» Объединенного института ядерных исследований. Во время его работы в качестве председателя спортклуба прошло становление ведущих видов спорта и массового физкультурного движения в ОИЯИ. Такие виды спорта, как водные лыжи, тяжёлая атлетика, беговые лыжи, настольный теннис, футбол и хоккей приносили славу ОИЯИ и Дубне в мире, в Европе, в России и в Московской области. Поэтому в память об Александре Михайловиче проводятся соревнования по некоторым видам спорта. В том числе и по гиревому спорту.

Гиревики секции тяжёлой атлетики ДФ ОИЯИ стали основными участниками этого памятного турнира. К ним присоединились спортсмены Университета «Дубна». Спортсменов ОИЯИ к соревнованиям готовил сотрудник Лаборатории информационных технологий ОИЯИ, перворазрядник по гиревому спорту ДУШАНОВ Эрмухаммад. Соревнования прошли в гиревом классическом двоеборье – это толчок двух гирь и рывок гири одной, а затем другой руками с ограничением времени выполнения упражнения – 10 минут. Спортсменам разрешалось выступать с гирями весом 12 кг, 16 кг, 24 кг и 28 кг по выбору. Затем результат из количества раз с помощью коэффициентов переводился в очки. Победителем в весовой категории объявлялся спортсмен набравший большее количество очков.

Соревнования прошли в жесткой борьбе между спортсменом и железными гирями. В результате соревнований в своих весовых категориях победили: в в.к. до 68 кг КУРМАНАЛИЕВ Жанибек (ОИЯИ, Казахстан), в . к. до 73 кг НУРЛАН Канат (ОИЯИ, Казахстан), в в.к. до 78 кг ШУМЕЙКО Максим (ОИЯИ, Россия), в в.к. до 85 кг ИСАТОВ Аскар (ОИЯИ, Казахстан), в в.к. до 95 кг ПРОХОРОВ Георгий (ОИЯИ, Россия) и в в.к. свыше 95 кг ЕЛЬЦОВ Вячеслав (ОИЯИ, Россия).

Также итоги проводились в абсолютной весовой категории, т.е. определились три гиревика показавшие наибольшие результаты в очках среди всех выступающих спортсменов независимо от собственного веса. С результатом 303 очка победителем стал ПРОХОРОВ Георгий. Второе место занял ШУМЕЙКО Максим, его результат – 290 очков и третью ступеньку занял ИСАТОВ Аскар, набравший 285 очков.

По окончании соревнований все победители и призёры в весовых категориях получили награды – медали и грамоты от администрации Управления социальной инфраструктуры ОИЯИ и спортивного комплекса ОИЯИ, а победитель и призёры в абсолютном весе были награждены медалями и грамотами Федерации силовых видов спорта Дубны.

Хочется поблагодарить работников Дома физкультуры ОИЯИ и администрацию спортивного комплекса за помощь в организации соревнований и тренировочного процесса спортсменов-гиревиков. А также администрацию Объединённого института ядерных исследований за помощь в приобретении инвентаря для гиревого спорта.

Желаем спортсменам и тренерам успешных тренировок и выступлений в 2018 году.