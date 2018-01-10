Выставка картин

В Центре национальных культур ДГБСЧ 19 января в 16-00 открытие выставки картин художника, писателя, Серебряного лауреата Всероссийской литературной премии " Золотое перо России" Дмитрия Ефремова.

Выставка посвящена тем местам, где человек может не только насладиться красотой, но обрести силу и уверенность в себе.

В основе композиции коллекция работ написанных в разное время в Санкт-Петербурге, Переславле-Залесском, Пскове, Торжке и Кимрах.

Выставка работает: с 11-00 -19-00 час.ул. Московская 6.