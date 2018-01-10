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Выставка картин

Культура     8     0     ср, 10.01.2018 - 17:52
Сергей Гор
Спецкорр
8 891

" Истоки вдохновения" Дмитрия Ефремова

В Центре национальных культур  ДГБСЧ 19 января в 16-00 открытие выставки картин  художника, писателя, Серебряного лауреата Всероссийской литературной премии " Золотое перо России" Дмитрия Ефремова.
Выставка посвящена тем местам, где человек может не только насладиться красотой, но обрести силу и уверенность в себе.
В основе композиции коллекция работ написанных в разное время в Санкт-Петербурге, Переславле-Залесском, Пскове, Торжке и Кимрах.
Выставка работает: с 11-00 -19-00  час.ул. Московская 6.

 

Источник: 
Лилия Алексеева
выставка