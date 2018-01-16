Внимание к проблемам несовершеннолетних

16 января состоялось первое в этом году заседание комиссии по делам несовершеннолетних в городском округе Дубне, членом комиссии которой является Секретарь Дубненского местного отделения партии "Единая Россия" Павел Насонов.

В заседании принял участие Глава города Дубны Максим Данилов. В ходе заседания был заслушан отчёт о работы комиссии за 2017 год.

"14 января 2018 года исполнилось 100 лет со дня создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. На протяжении всех этих лет специалистами комиссий во взаимодействии с другими субъектами профилактики проделана огромная работа по воспитанию детей и подростков, предупреждению и профилактике правонарушений и преступлений, беспризорности и безнадзорности в их среде. Поздравляю коллег с таким праздником и спасибо за важную работу, которую они делают в решении проблем защиты детей от жестокости, насилия, негативных влияний социальной среды", - отметил Павел Насонов.