С ПОМОЩЬЮ СМС:

1. Оставьте свой номер телефона сотруднику, который предоставил госуслугу.

2. Вам придет СМС с номера 0919 Федерального телефонного центра.

3. Оцените качество госуслуги по 5-ти балльной шкале с помощью бесплатной СМС.

С ПОМОЩЬЮ ТЕРМИНАЛА:

1. Воспользуйтесь пунктом меню «Оценка качества» на терминальном устройстве.

2. Введите номер талона.

3. Оцените качество предоставления госуслуги по 5-ти балльной шкале.

НА САЙТЕ VASHKONTROL.RU:

1. Зарегистрируйтесь на сайте vashkontrol.ru.

2. Выберите инспекцию ФНС России, наименование услуги, о которой хотите оставить отзыв, и дату получения услуги.

3. Оцените качество госуслуги, ответив на вопросы.

УСЛУГИ ФНС РОССИИ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОЦЕНИТЬ:

1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

2. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ.

3. Бесплатное информирование налогоплательщиков об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании запросов в письменной форме.

4. Приём налоговых деклараций (расчетов).

КРИТЕРИИ, ПО КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ УСЛУГУ:

1. время предоставления услуги;

2. время ожидания в очереди при получении услуги;

3. вежливость и компетентность сотрудника налогового органа при предоставлении услуги;

4. комфортность условий в помещении, в котором предоставлена услуга;

5. доступность информации о порядке предоставления услуги.

Ваше мнение важно для нас, вместе мы станем лучше!

12 декабря 2012 г. Правительство РФ приняло постановление № 1284, которое дает гражданам возможность напрямую влиять на качество госуслуг, оценивая работу чиновников в конкретном месте по конкретной услуге