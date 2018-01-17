Получили госуслугу? Оцените ее качество одним из способов. Это просто!
С ПОМОЩЬЮ СМС:
1. Оставьте свой номер телефона сотруднику, который предоставил госуслугу.
2. Вам придет СМС с номера 0919 Федерального телефонного центра.
3. Оцените качество госуслуги по 5-ти балльной шкале с помощью бесплатной СМС.
С ПОМОЩЬЮ ТЕРМИНАЛА:
1. Воспользуйтесь пунктом меню «Оценка качества» на терминальном устройстве.
2. Введите номер талона.
3. Оцените качество предоставления госуслуги по 5-ти балльной шкале.
НА САЙТЕ VASHKONTROL.RU:
1. Зарегистрируйтесь на сайте vashkontrol.ru.
2. Выберите инспекцию ФНС России, наименование услуги, о которой хотите оставить отзыв, и дату получения услуги.
3. Оцените качество госуслуги, ответив на вопросы.
УСЛУГИ ФНС РОССИИ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОЦЕНИТЬ:
1. Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.
2. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ.
3. Бесплатное информирование налогоплательщиков об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании запросов в письменной форме.
4. Приём налоговых деклараций (расчетов).
КРИТЕРИИ, ПО КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ УСЛУГУ:
1. время предоставления услуги;
2. время ожидания в очереди при получении услуги;
3. вежливость и компетентность сотрудника налогового органа при предоставлении услуги;
4. комфортность условий в помещении, в котором предоставлена услуга;
5. доступность информации о порядке предоставления услуги.
Ваше мнение важно для нас, вместе мы станем лучше!
12 декабря 2012 г. Правительство РФ приняло постановление № 1284, которое дает гражданам возможность напрямую влиять на качество госуслуг, оценивая работу чиновников в конкретном месте по конкретной услуге