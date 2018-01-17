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Налоги     44     0     ср, 17.01.2018 - 12:03
Сергей Гор
Спецкорр
19 828

Получили госуслугу? Оцените ее качество одним из способов. Это просто!

 

С ПОМОЩЬЮ СМС:

1.      Оставьте свой номер телефона сотруднику, который предоставил госуслугу.

2.      Вам придет СМС с номера 0919 Федерального телефонного центра.

3.     Оцените качество госуслуги по 5-ти балльной шкале с помощью бесплатной СМС.

С ПОМОЩЬЮ ТЕРМИНАЛА:

1.            Воспользуйтесь пунктом меню «Оценка качества» на терминальном устройстве.

2.            Введите номер талона.

3.            Оцените качество предоставления госуслуги по 5-ти балльной шкале.

НА САЙТЕ VASHKONTROL.RU:

1.        Зарегистрируйтесь на сайте vashkontrol.ru.

2.        Выберите инспекцию ФНС России, наименование услуги, о которой хотите оставить отзыв, и дату получения услуги.

3.        Оцените качество госуслуги, ответив на вопросы.

УСЛУГИ ФНС РОССИИ, КОТОРЫЕ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОЦЕНИТЬ:

1.      Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

2.      Предоставление сведений из ЕГРЮЛ.

3.      Бесплатное информирование налогоплательщиков об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов на основании запросов в письменной форме.

4.      Приём налоговых деклараций (расчетов).

КРИТЕРИИ, ПО КОТОРЫМ ВЫ МОЖЕТЕ ОЦЕНИТЬ УСЛУГУ:

1.    время предоставления услуги;

2.    время ожидания в очереди при получении услуги;

3.    вежливость и компетентность сотрудника налогового органа при предоставлении услуги;

4.    комфортность условий в помещении, в котором предоставлена услуга;

5.     доступность информации о порядке предоставления услуги.

Ваше мнение важно для нас, вместе мы станем лучше!

12 декабря 2012 г. Правительство РФ приняло постановление № 1284, которое дает гражданам возможность напрямую влиять на качество госуслуг, оценивая работу чиновников в конкретном месте по конкретной услуге

 

Источник: 
ФНС
налоги