В Дубне единороссы поздравили с Крещением подопечных центра «Рождественский»

«На протяжении многих лет Местное отделение партии «Единая Россия» сотрудничает с этим учреждением, - сказал секретарь Местного отделения партии «Единая Россия» Павел Насонов. Единороссы – частые гости центра «Рождественский». Это проведение субботников, организация выступления воспитанников детских садов, учащихся школ города, творческих коллективов, участие в заседаниях Попечительского совета центра».

В поздравлении приняли участие театр-лаборатория ОИЯИ «Квадрат» с программой на тему христианского праздника Крещение Господне.

Организовала и провела мероприятие секретарь первичного отделения «Большая Волга-11», член Попечительского совета дома-интерната «Рождественский» Валентина Пискарева.

Партийный проект «Единой России» «Старшее поколение», реализация которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения. Кроме того, партпроект выступает за принятие Правительством РФ Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов и так далее) на 2018-2022 годы.

Партийный проект «Единой России» «Единая страна – доступная среда», реализация задач которого рассчитана с 2017 по 2022 годы, направлен на поддержку и интеграцию в общество людей с ограниченными возможностями. В России насчитывается более 12 млн таких граждан, из них около 3,8 млн трудоспособного возраста. Партпроект проводит мониторинг по оценке занятости людей с ОВЗ, для того чтобы выяснить, сколько позиций создано в рамках квотируемых рабочих мест и есть ли неправомерные отказы соискателям данной категории населения. Большое внимание в рамках партпроекта уделяется передвижению людей с ОВЗ: в частности, выявляются нарушения их прав при пользовании железнодорожным транспортом.