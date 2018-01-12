С Днём российской печати, коллеги!

Профессия журналиста очень важна для всей жизни страны. В этот день поздравления принимают все те, благодаря кому мы узнаём о политических, духовных и социальных событиях у нас в стране и за рубежом. Объективно и правдиво журналисты подают информацию, не оставляя без внимания даже самые незначительные, на первый взгляд, новости. Благодаря их работе люди имеют возможность всегда находиться в гуще событий. В этот день все спешат поздравить близких и знакомых с их профессиональным праздником.

Отмечая День печати в России, всегда нужно помнить тех, кого с нами нет и тех, кто отдал свои жизни освещая происходящее в опасных районах и горячих точках. Профессия журналиста - это всегда определенный риск. В большинстве своём журналисты показывают правдивую сторону происходящих событий, и такая постановка вопроса нравится далеко не всем. Но в этом и есть смысл работы людей этой профессии.

«Дубна РУ» от всей души поздравляет коллег с профессиональным праздником! Успехов вам, благополучия и новых творческих удач!