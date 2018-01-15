Рассмотрен проект «Городская среда»

Дубненские единороссы вместе с членами Общественных советов партийных проектов «Парки малых городов» и «Городская среда» обсудили вопрос об оптимизации двух проектов. Было принято решение о слиянии двух проектов в один – партийный проект «Городская среда»

"В ходе 17 съезда партии "Единая Россия" председателем Партии Дмитрием Медведевым было озвучено о переформатировании проектной деятельности. Мы начали оптимизировать партийные проекты в Дубне и первое решение в этом направлении стало объединение партийных проектов "Парки малых городов" и "Городская среда" в один - партийный проект "Городская среда" , - отмечает принятое решение заместитель Секретаря Дубненского местного отделения партии "Единая Россия" по реализации партийных проектов в городе Татьяна Аристархова.

" Программа рассчитана на пять лет. Цель – создание условий для комфортного проживания населения на территории города. Мы будем следить за ходом реализации проекта».

В 2018 году запланировано благоустройство 15 дворовых территорий, в Парке семейного отдыха установят детскую площадку, обустроят Сквер ветеранов и набережную Волги.

В программе учтена замена уличного освещения, предусмотрен ремонт подъездов многоквартирных домов, установка двух детских площадок, капитальный ремонт в 34 домах, приобретение и устройство пяти малых архитектурных форм и декоративных ограждений, благоустройство и озеленение территории города.

Партийный проект «Единой России» «Городская среда», сроки реализации которого рассчитаны с 2017 по 2022 годы, занимается благоустройством дворов и мест массового отдыха в регионах и муниципалитетах. Сегодня состояние дворовых территорий многоквартирных домов затрагивает интересы огромного количества людей по всей стране. При этом партпроект координирует работу между органами федеральной, региональной и местной власти, с тем чтобы выйти на комплексные проекты по благоустройству территорий.