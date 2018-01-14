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Расписание Крещенских богослужений в храмах г. Дубны 18 и 19 января 2018 года

Религия     37     0     вс, 14.01.2018 - 11:20
Сергей Гор
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Крещение — один из главных христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января когда все православные отмечают Крещенский Сочельник.

Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино

18 января (четверг) - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

8.30 - Утреня, 1,3,6-й часы, Божественная Литургия, Великое освящение воды

С 11.00 - раздача святой воды.

17.00 - Вечернее богослужение.

Храм открыт до 02.00 ночи.

19 января (пятница) – Святое Богоявление. Крещение Господа нашего Иисуса Христа.

8.30 - Божественная Литургия, Великое освящение воды,

Крестный ход «на Иордань» (к реке Дубна).

С 11.00 – раздача святой воды.

Храм открыт до 20.00.

 

Храм Рождества Иоанна Предтечи (Церковный проезд, д.1)

18 января (четверг)

08.30 - Часы навечерия Богоявления. Изобразительны. Литургия. 
По окончании Литургии Великое водоосвящение.

17.00 Повечерие. Утреня.

23.00 Литургия.

19 января (пятница)

09.00 Литургия

13.00 Водосвятный молебен на озере в парке семейного отдыха

17.00 Вечернее богослужение.

 

Храм Всех святых в земле Русской просиявших

(Приборостроителей, д. 1)

18 января (четверг)

9.00 - Царские часы, Вечерня, Литургия с великим освящением воды.

17.00 – Всенощное бдение

19 января (пятница)

9.30 - Литургия с великим освящением воды.

17.00 – Вечерня, утреня.

 

Пантелеимоновский храм (ул. Приборостроителей, д.2А)

18 января (четверг)

8.50 – Исповедь

9.00 - Царские часы, изобразительны вечерня, Литургия и чин великого освящения воды

16.50 – Исповедь

17.00 – Всенощное бдение

19 января (пятница)

8.45 – Исповедь

9.00 – Литургия с чином великого освящения

 

Храм Смоленской иконы Божией Матери (ул. Макаренко, 42)

18 января (четверг)
7.00 - Царские часы, вечерня, Литургия свт. Василия Великого.
с 10.00 до 21.00 0 Раздача святой воды.

17.30 - Великое повечерие, утреня, 1-й час.
20.00 – 04.00 - Купание в храме блаж. Ксении Петербургской.
19 января (пятница)

8.00 - Литургия свт. Иоанна Златоустого.
10.00 - Великое водоосвящение.

С 10.00 до 24.00 - Раздача святой воды.

С 16.00 до 24.00 0 Купание в храме блаж. Ксении

Фото С.Гора

Источник: 
Елена Злобина
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