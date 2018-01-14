Расписание Крещенских богослужений в храмах г. Дубны 18 и 19 января 2018 года

Крещение — один из главных христианских праздников. Праздником Крещения заканчиваются Рождественские святки, продолжающиеся с 7 по 19 января. Праздник начинается вечером 18 января когда все православные отмечают Крещенский Сочельник.
Храм Похвалы Пресвятой Богородицы в Ратмино
18 января (четверг) - Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
8.30 - Утреня, 1,3,6-й часы, Божественная Литургия, Великое освящение воды
С 11.00 - раздача святой воды.
17.00 - Вечернее богослужение.
Храм открыт до 02.00 ночи.
19 января (пятница) – Святое Богоявление. Крещение Господа нашего Иисуса Христа.
8.30 - Божественная Литургия, Великое освящение воды,
Крестный ход «на Иордань» (к реке Дубна).
С 11.00 – раздача святой воды.
Храм открыт до 20.00.
Храм Рождества Иоанна Предтечи (Церковный проезд, д.1)
18 января (четверг)
08.30 - Часы навечерия Богоявления. Изобразительны. Литургия.
По окончании Литургии Великое водоосвящение.
17.00 Повечерие. Утреня.
23.00 Литургия.
19 января (пятница)
09.00 Литургия
13.00 Водосвятный молебен на озере в парке семейного отдыха
17.00 Вечернее богослужение.
Храм Всех святых в земле Русской просиявших
(Приборостроителей, д. 1)
18 января (четверг)
9.00 - Царские часы, Вечерня, Литургия с великим освящением воды.
17.00 – Всенощное бдение
19 января (пятница)
9.30 - Литургия с великим освящением воды.
17.00 – Вечерня, утреня.
Пантелеимоновский храм (ул. Приборостроителей, д.2А)
18 января (четверг)
8.50 – Исповедь
9.00 - Царские часы, изобразительны вечерня, Литургия и чин великого освящения воды
16.50 – Исповедь
17.00 – Всенощное бдение
19 января (пятница)
8.45 – Исповедь
9.00 – Литургия с чином великого освящения
Храм Смоленской иконы Божией Матери (ул. Макаренко, 42)
18 января (четверг)
7.00 - Царские часы, вечерня, Литургия свт. Василия Великого.
с 10.00 до 21.00 0 Раздача святой воды.
17.30 - Великое повечерие, утреня, 1-й час.
20.00 – 04.00 - Купание в храме блаж. Ксении Петербургской.
19 января (пятница)
8.00 - Литургия свт. Иоанна Златоустого.
10.00 - Великое водоосвящение.
С 10.00 до 24.00 - Раздача святой воды.
С 16.00 до 24.00 0 Купание в храме блаж. Ксении
Фото С.Гора