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Поздравление от Президента Торгово-промышленной палаты Московской области

Праздники     38     0     вт, 16.01.2018 - 10:35
Сергей Гор
Спецкорр
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Уважаемые журналисты, сотрудники редакций газет и журналов, радио, телевидения, интернет-СМИ, работники издательств и типографий!

От лица Торгово-промышленной палаты Московской области и от себя лично поздравляю Вас с Днем российской печати!

Работники печатных изданий — это профессионалы «слова». Сегодня людей, которые считают День печати своим профессиональным праздником, становится все больше. По сути, данный праздник объединяет не только журналистов печатных изданий, теле-,радиокомпаний, а также сетевых СМИ. Независимо от того, считаете Вы, что медиа (они же СМИ) бизнес, власть (четвертая) или миссия - делают их все равно люди. И у этих людей- праздник. И у нас, кто является слушателями, читателями, предпринимателями - участниками этого рынка, или просто равноправными соавторами в социальных медиа, тоже.

Желаю дальнейших успехов, новых творческих планов, твердой веры в себя и свое призвание!

 

 

 

Источник: 
C уважением, Президент ТПП МО И.Е. Куимов
поздравление