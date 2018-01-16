Поздравление от Президента Торгово-промышленной палаты Московской области

От лица Торгово-промышленной палаты Московской области и от себя лично поздравляю Вас с Днем российской печати!

Работники печатных изданий — это профессионалы «слова». Сегодня людей, которые считают День печати своим профессиональным праздником, становится все больше. По сути, данный праздник объединяет не только журналистов печатных изданий, теле-,радиокомпаний, а также сетевых СМИ. Независимо от того, считаете Вы, что медиа (они же СМИ) бизнес, власть (четвертая) или миссия - делают их все равно люди. И у этих людей- праздник. И у нас, кто является слушателями, читателями, предпринимателями - участниками этого рынка, или просто равноправными соавторами в социальных медиа, тоже.

Желаю дальнейших успехов, новых творческих планов, твердой веры в себя и свое призвание!