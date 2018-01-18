Повышение финансовой грамотности населения

24 января 2018 года в 18.30 в КМЦ «Инициатива» пройдут лекции по финансовой грамотности населения.
В план включены вопросы:
· Аспекты потребительского кредитования, основные особенности;
· Формирование финансовой подушки для непредвиденных обстоятельств;
· Современные тенденции развития банковской системы мировой экономики;
· Элементы защиты вкладов, бюджета, инвестиций и т.д.
· Что нужно знать новичку на рынке ценных бумаг
По ходу лекций будут обсуждаться и анализироваться поставленные слушателями вопросы. Для проведения лекций будут приглашены работники банковской, налоговой системы, бизнес консультанты и др.
Занятия будут проводиться в актовом зале КМЦ «Инициатива» г. Дубны, по адресу: ул. Академика Баплдина 2.
Руководитель курсов Бабич Олег Анатольевич
Вход свободный.