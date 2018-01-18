Повышение финансовой грамотности населения

В план включены вопросы:

· Аспекты потребительского кредитования, основные особенности;

· Формирование финансовой подушки для непредвиденных обстоятельств;

· Современные тенденции развития банковской системы мировой экономики;

· Элементы защиты вкладов, бюджета, инвестиций и т.д.

· Что нужно знать новичку на рынке ценных бумаг

По ходу лекций будут обсуждаться и анализироваться поставленные слушателями вопросы. Для проведения лекций будут приглашены работники банковской, налоговой системы, бизнес консультанты и др.

Занятия будут проводиться в актовом зале КМЦ «Инициатива» г. Дубны, по адресу: ул. Академика Баплдина 2.

Руководитель курсов Бабич Олег Анатольевич

Вход свободный.