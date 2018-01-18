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Повышение финансовой грамотности населения

Бизнес-новости     23     0     чт, 18.01.2018 - 11:30
Сергей Гор
Спецкорр
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24 января 2018 года в 18.30 в КМЦ «Инициатива» пройдут лекции по финансовой грамотности населения.

 

В план включены вопросы:

·         Аспекты потребительского кредитования, основные особенности;

·         Формирование финансовой подушки для непредвиденных обстоятельств;

·         Современные тенденции развития банковской системы мировой экономики;

·         Элементы защиты вкладов, бюджета, инвестиций и т.д.

·         Что нужно знать новичку на рынке ценных бумаг

По ходу лекций будут обсуждаться и анализироваться поставленные слушателями  вопросы. Для проведения лекций будут приглашены работники банковской, налоговой системы, бизнес консультанты и др.

Занятия будут проводиться в актовом зале КМЦ «Инициатива» г. Дубны, по адресу: ул. Академика Баплдина 2.

 Руководитель курсов Бабич Олег Анатольевич

Вход свободный.

 

Источник: 
Владимир Романцов
лекции