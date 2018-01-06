Подвели итоги 2017г

В последние дни 2017 года прошло расширенное заседание политсовета Дубненского отделения партии "Единая Россия".

Вел заседание Секретарь Дубненского местного отделения партии «Единая Россия», депутат Совета депутатов города Дубны Павел Насонов. В своем выступлении Павел Анатольевич поблагодарил партийный актив за плодотворную работу и отметил наиболее активных партийцев и сторонников благодарственными письмами и памятными сувенирами. Также утвердили план работы местного отделения на I квартал 2018 года, в который вошли не только заседания политсовета, мероприятия в рамках партийных проектов, участие в мероприятиях, посвящённых праздничным датам, таким как День снятия блокады Ленинграда, но и, конечно же, участие в выборах Президента Российской Федерации и 18 марта 2018 года в масштабной региональной общественно-патриотической акции "Россия – это Я!": гордиться великим прошлым – строить великое будущее!

Также в ходе заседания был определен новый руководитель общественных приёмных Партии в Дубне - им стал член местного политсовета, председатель городского Совета ветеранов, руководитель партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Вячеслав Борисович Трофимов. До избрания Секретарем местного отделения руководителем общественных приемных являлся Павел Насонов.

На заседании политсовета Дубненского отделения председатель местной Контрольной комиссии Татьяна Мокрушина озвучила план-график комплексных проверок первичных отделений. В начале декабря в рамках партийного проекта «Гражданский университет» Татьяна Мокрушина провела учебу для ревизоров первичных отделений Партии, а также с членами местной контрольной комиссии подготовлено методическое пособие, необходимое в работе ревизоров. В методическом пособии есть перечень документов, которые должны быть у секретаря, и наличие которых необходимо проверить в ходе проверки. Разработан алгоритм проведения проверки в первичном отделении. Это не только контроль, но и помощь секретарю первичного отделения в организации и проведении партийных мероприятий.

На заседании присутствовали депутат Московской областной Думы Марина Владимировна Шевченко и глава города Дубны Максим Николаевич Данилов, которые поздравили всех присутствующих с праздниками и пожелали успехов в работе.