Новый руководитель прокуратуры Дубны

Кроме приёмного дня прокурора, который проходит в каждый понедельник непосредственно в здании на ул. Курчатова-28 - раз в месяц в администрации Дубны на Балдина-2 проходят совместные приёмы граждан руководителем этого надзорного органа и главой города. На этот приём желающие могут записаться в Отделе взаимодействия со СМИ и общественными организациями в администрации города (тел. 218 05 05 доб. 223).

Заявления, с которыми граждане обращаются в прокуратуру, как отметил А.Р. Пальчик, содержат, в основном, жалобы на задержку заработной платы и на действия правоохранительных органов.

В завершение встречи, Алексей Ростиславович рассказал немного о себе.

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