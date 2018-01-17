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Новый руководитель прокуратуры Дубны

Общественный порядок     181     0     ср, 17.01.2018 - 09:46
Сергей Гор
Спецкорр
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С 14 декабря 2017 года прокуратуру Дубны возглавляет новый руководитель. Им стал советник юстиции А.Р. Пальчик.  В своём первом интервью для СМИ Дубны (после совместного с Главой города приёма граждан) Алексей Ростиславович рассказал о своей работе.

 Кроме приёмного дня прокурора, который проходит в каждый понедельник непосредственно в здании на ул. Курчатова-28 -  раз в месяц в администрации Дубны на Балдина-2 проходят совместные приёмы граждан руководителем этого надзорного органа и главой города. На этот приём желающие могут записаться в Отделе взаимодействия со СМИ и общественными организациями в администрации города (тел. 218 05 05 доб. 223). 

Заявления, с которыми граждане обращаются в прокуратуру, как отметил А.Р. Пальчик, содержат, в основном, жалобы на задержку заработной платы и на действия правоохранительных органов.

В завершение встречи, Алексей Ростиславович рассказал немного о себе.

Подробнее - в нашем видео.

Источник: 
СпецКорр Дубна ру Сергей Гор
Прокуратура