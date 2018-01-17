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Крещенские купания на водоёмах не отменяются!

Религия     137     0     ср, 17.01.2018 - 11:32
Сергей Гор
Спецкорр
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Существенная поправка!

"Управление безопасности администрации города Дубны отмечает, что в связи с аномально высокими температурными показателями окружающего воздуха прочного ледового покрова на открытых водоемах города не образовано". Ранее сообщалось, что крещенские купания переносятся в помещения храмов. Оказалось, что это не совсем так. Мнение  руководства управления безопасности не совпало с мнением Благочинного.

"Отмена купания в крещенских купелях с Благочинным церквей Дубненско-Талдомского округа протоиереем Владиславом (Бобиковым) 18-19 января 2018 года  и оборудование их при храмах, НЕ СОГЛАСОВАНА". 

 

PS (Около 14 часов побывал на озере в Парке семейного отдыха на Большой Волге.  Лёд, в оставленныых рыбаками лунакх около 5 см. Молодой папа (сам, кстати, любитель окунуться в прорубь) с маленькой фигуристкой сказал, что они на этом льду тренируются уже третий день. Хотя из кабинетов, конечно, виднее).

 

 

Источник: 
Владимир Романцов
Русские традиции