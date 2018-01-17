Крещенские купания на водоёмах не отменяются!

"Управление безопасности администрации города Дубны отмечает, что в связи с аномально высокими температурными показателями окружающего воздуха прочного ледового покрова на открытых водоемах города не образовано". Ранее сообщалось, что крещенские купания переносятся в помещения храмов. Оказалось, что это не совсем так. Мнение руководства управления безопасности не совпало с мнением Благочинного.

"Отмена купания в крещенских купелях с Благочинным церквей Дубненско-Талдомского округа протоиереем Владиславом (Бобиковым) 18-19 января 2018 года и оборудование их при храмах, НЕ СОГЛАСОВАНА".

PS (Около 14 часов побывал на озере в Парке семейного отдыха на Большой Волге. Лёд, в оставленныых рыбаками лунакх около 5 см. Молодой папа (сам, кстати, любитель окунуться в прорубь) с маленькой фигуристкой сказал, что они на этом льду тренируются уже третий день. Хотя из кабинетов, конечно, виднее).