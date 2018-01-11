Как строился Канал

ДЛЯ ЧЕГО?

Бурное развитие экономики в начале XVII века в Европе и в XIX в США подтолкнуло производителей товаров к расширению экономических связей не только внутри своих стран, но и между различными государствами. Экономика требовала сокращения времени продвижения товаров в пути от производителя к потребителю. Основными транспортными артериями для перевозки продукции были дороги с гужевым транспортом и водные пути, которые, к тому времени, уже не справлялись с возрастающим потоком грузов. (Это обстоятельство, кстати, стало толчком к развитию железнодорожного и автомобильного транспорта). Для того, чтобы сократить время транспортировки грузов по водным торговым путям, между реками строились каналы. Иногда и не только для этого.

Канал между Волгой и Москва-рекой строился в то время, когда грузопотоки уже шли по железным и автомобильным дорогам. К тому времени Москва была крупнейшим промышленным центром. Жителей столицы насчитывалось до 3 млн человек. Уже тогда ощущалась острая нехватка питьевой воды. В летний период Москва-реку в районе Большого Каменного моста можно было перейти вброд. 1 июня 1931 года пленумом ЦК ВКП(б) было принято решение о соединении Москва-реки и Волги каналом. Ровно через год постановлением Совнаркома из трёх предложенных вариантов прокладки канала был выбран Дмитровский вариант поначалу, правда, в два раза уже ныне существующего.

ЧТО ПОСТРОИЛИ?

Нашей земле, на которой до 1933 года была деревенька сапожников Иваньково, а сегодня стоит город, повезло. Головной узел канала, в который входит накопительный резервуар Иваньковского водохранилища (Московское море) площадью 327 км2, ГЭС, плотина, аванпорт с монументами Ленин и Сталина, шлюз и автомобильный тоннель под ним - был первым градообразующим предприятием Дубны – Волжским районом гидросооружений.

Отсюда берёт начало 128 километровый канал имени Москвы с 9 шлюзами. Волжскую воду к Москве перекачивают 5 насосных станций, которые расположены у 2, 3,4,5 и 6 шлюзов. В результате прокладки канала построены 7 ГЭС. Образованы: Химкинское, Клязьменское, Пяловское, Учинское, Пестовское, Икшинское водохранилища. На канале появились причальные объекты: Большая Волга, Дмитров, Яхрома, Химки (Северный порт) и 5 пристаней местных линий. В трудный военный период 1942 года шло заполнение Рыбинского водохранилища, а это означало, что открыт глубоководный транзитный путь от Москвы до Астрахани на весь период навигации.

Москва стала портом пяти морей: Белого, Балтийского, Каспийского, Азовского и Чёрного.

А у нас появился посёлок Большая Волга. Затем были построены такие градообразующие предприятия как ДМЗ и ОИЯИ.

«УКАЗ 7-8 ШЬЁШЬ, НАЧАЛЬНИК?»

Многое нужно было иметь, для того, чтобы всё это построить за 4 года. И прежде всего рабочую силу. И, что важно, дешёвую. Советскому руководству было у кого поучиться - примеров рабского труда на различных стройках по всему миру было великое множество.

Ещё в 1918 году советское правительство приняло решение о содержании заключённых в исправительно-трудовых колониях, где они были обязаны трудиться, окупая свое содержание за колючей проволокой.

Широкому привлечению заключенных по выполнению грандиозных пятилетних планов советского правительства поспособствовало знаменитое Постановление ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1932 г. «Об охране имущества государственных предприятий, колхозов и кооперации, и укреплении общественной (социалистической) собственности», которое в народе именовали «за три колоска». Осуждённые по этой статье приговаривались либо к расстрелу, либо к 10 (как минимум) годам лишения свободы. Поскольку этот закон был чрезвычайно жестоким, правительство уже через несколько месяцев после его вступления в силу стало вводить ограничения на его применение. Некоторые приговоры к высшей мере стали заменять на сроки, а сроки пересматривать в сторону уменьшения. Были и другие законы, которые предусматривали разной продолжительности сроки заключения. Это было достаточно крупным резервом дешёвой рабочей силы для реализации пятилетних планов.

К началу строительства в единственном на всем протяжении трассы будущего канала «Москва-Волга» городе Дмитров, в Борисоглебском монастыре открылось управление Дмитлага. Инженерный состав и вольнонаёмные жили, в основном, в Дмитрове, а лагеря с заключёнными расположились вдоль всей трассы канала. Первые две баржи с 270 заключёнными причалили выше деревни Иваньково 25 сентября 1933 года.

Узниками Дмитлага были представители 46 национальностей, в большинстве своём русские, украинцы, белорусы. Были там цыгане, евреи, выходцы из кавказских, среднеазиатских и других республик Советского Союза и даже граждане иностранных государств.

На строительстве в разные годы работали от 10 до 200 тысяч человек. За время своего существования с 14 сентября 1932 года по 31 января 1938 года в Дмитлаге, по официальным данным, умерло 22842 человека.

Источник «КАНАЛ 1937-2007» Более подробно в улучшенном видео.