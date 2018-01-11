Итоги оперативно-служебной деятельности ОМВД России по г.о. Дубна за 2017 год

По районам города:

­ Большая Волга – 168 преступлений;

­ Институтская часть – 159 преступлений;

­ Левый берег – 146 преступлений.

Количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений снизилось на 8,7% (84, АППГ – 92), преступлений средней тяжести – на 9,7% (102, АППГ – 113), небольшой тяжести – на 14,7% (314, АППГ – 368).

В отчетном периоде зарегистрировано 1 преступление, квалифицируемое по ст.105 УК РФ «Убийство» (АППГ – 1).

Снизилось количество зарегистрированных краж на 4% (143, АППГ – 149), в том числе из квартир – на 1,1% (17, АППГ – 19).

Наибольшее количество краж совершено в левобережной части города – 52, на Большой Волге совершено 49 краж, в Институтской части – 42.

Количество преступлений по ст. 166 («Неправомерное завладением автотранспортным средством») снизилась на 85% (2, АППГ - 8).

Не зарегистрировано ни одного преступления связанного с изнасилованием (ст.131 УК РФ), разбоем (ст.162 УК РФ).

Количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков снизилось на 19,5 % (33, АППГ – 41), из них количество зарегистрированных сбытов наркотических средств и веществ осталось на прежнем уровне (7, АППГ – 7).

Не зарегистрировано ни одного преступления, квалифицируемых по ст. 232 УК РФ «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств».

Снизилось количество выявленных преступлений в сфере незаконного оборота оружия. В отчетном периоде 2017 года выявлено 4 преступления (АППГ – 5).

Снизилось количество преступлений совершенных в общественных местах на 10,9% (146, АППГ – 164), в том числе на улицах города на 20,9% (83, АППГ – 105), совершенных лицами ранее совершавшими – на 2,1% (240, АППГ – 245), несовершеннолетними – на 53,8% (18, АППГ – 39), совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения – на 10,1% (107, АППГ – 119).

Вместе с тем, увеличилось количество зарегистрированных грабежей на 20% (12, АППГ – 10), наибольшее количество совершено в Институтской части города – 10, в левобережной части зарегистрировано 2 преступления данной категории, в районе «Больная Волга» грабежей не зарегистрировано.

мошенничеств – на 25% (15, АППГ – 12), краж следствие по которым обязательно – на 7,4% (101, АППГ – 94), в том числе краж транспортных средств – на 100% (16, АППГ – 8), в том числе краж автомобилей – на 175% (11, АППГ – 4).

На 11,1 % увеличилось количество преступлений предусмотренных ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью») (10; АППГ – 9).

В отчетном периоде зарегистрировано 1 преступление (АППГ – 0) по ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Увеличилось количество зарегистрированных преступлений экономической направленности на 12% (28, АППГ – 25), из них следствие по которым обязательно – на 12,5% (27, АППГ – 24).

Общее количество раскрытых преступлений в отчетном периоде 2017 года снизилось на 10,5% (452; АППГ – 505), в том числе следствие по которым обязательно – на 0,7% (140, АППГ – 141), предварительное следствие по которым производится в форме дознания – на 14,3% (312, АППГ – 364). Количество приостановленных по п.1, 2, 3 ст.208 УПК РФ также снизилось на 34,6% (51, АППГ – 78). Процент раскрываемости составил 89,86%.

Реализация ряда запланированных мероприятий позволила достигнуть положительных результатов в расследовании некоторых видов преступлений.

Так количество расследованных тяжких, особо тяжких преступлений увеличилось на 12,5% (63, АППГ – 56), в том числе связанных с причинение тяжких телесных повреждений – на 50% (9, АППГ – 6). Процент раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений составил 77,8%.

Увеличилось количество расследованных краж из квартир на 36,4% (15, АППГ – 11), краж транспортных средств – на 20% (6, АППГ – 5).

Увеличилось количество расследованных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на 16,7% (35, АППГ – 30), в том числе связанных со сбытом наркотиков – на 250% (7, АППГ – 2).

Количество расследованных грабежей осталось на уровне прошлого года (10, АППГ – 10).

Количество расследованных краж снизилось на 9,9% (109, АППГ – 121), в том числе следствие по которым обязательно – на 5,1% (74, АППГ – 78).

Снизилось количество расследованных мошенничеств на 33,3% (4, АППГ – 6), преступлений связанных с неправомерным завладение транспортным средством – на 75% (2, АППГ – 8), преступлений связанных с незаконным оборотом оружия – на 25% (3, АППГ – 4),

Несмотря на проводимую профилактическую работу, отмечается увеличение количества преступлений лицами ранее совершавшими – на 3,9% (214; 2016 –206).

В общественных местах совершено меньше преступлений на 21,5 % (117; АППГ – 149), в том числе улицах города на 24,7% (70; 2016 – 93).

По «горячим следам» расследовано 15 преступлений (АППГ – 17).