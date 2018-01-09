Дорогие братья и сестры!

От всего сердца поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Желаю всем здоровья, радости, благополучия, мира и любви в семьях.

Это один из самых радостных праздников нашей Церкви. И все мы должны успеть сделать что-то доброе для людей, приятное и угодное Богу, проявить любовь, заботу, и внимание к ближним. Необходимо внимательно смотреть вокруг себя и находить людей, которым нужна помощь.

Творя добро и опираясь на помощь Божию, мы можем создать настоящее рождественское чудо. Праздничные дни дают нам прекрасную возможность не только позаботиться о своей душе, сходить в храм, исповедоваться, причаститься, но и подарить часть Божественной любви всем окружающим.

Я с радостью поздравляю всех с праздником, желаю светлого и счастливого рождества, и встречи в своем сердце с Богом.

