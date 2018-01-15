День здоровья на «Тензоре»

Сотрудники предприятия играли в футбол и волейбол. В спортивных состязаниях многие заводчане участвовали целыми семьями, представители двух, а то и трех поколений входили в состав команд или выступали в качестве болельщиков, поддерживая «полевых» игроков.

Как рассказал директор по персоналу и коммуникациям Михаил Подлесный, культурно-массовые и оздоровительные мероприятия являются важной составляющей социальной политики АО «Тензор». В этом направлении активно работает руководство завода, организационным процессом занимается служба по управлению персоналом совместно с профсоюзным комитетом.

Здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, физические упражнения повышают трудоспособность человека, а командные соревнования и другие виды совместного досуга способствуют улучшению морального климата в коллективе и развитию корпоративной культуры. Не случайно в утвержденную на 2017-2022 годы программу по работе с молодыми кадрами на предприятии также включили бесплатное обеспечение сотрудников абонементами в бассейн и спортивные учреждения.

Дни здоровья семейного формата для персонала АО «Тензор» - как молодежи, так и ветеранов производства - будут проводиться каждую субботу. Помимо спортивных игр, в перспективе планируются посещение бассейна и занятия в тренажерном зале.