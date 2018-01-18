18 февраля - в Дубне День лыжника

В целях массового привлечения жителей г. Дубны к регулярным занятиям физической культурой, пропаганде здорового образа жизни, укрепления здоровья и в соответствии с календарным планом массовых физкультурно-оздоровительных, спортивных и туристических мероприятий Управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации г. Дубны на 2018 год,-

Управление по физической культуре, спорту и делам молодежи совместно с Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дубна» и Муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города Дубны Московской области «Спортивная школа «Волна» организует подготовку и проведение 18 февраля 2018 года городского массового спортивного праздника «День лыжника» на стадионе «Юде-Кон» и в лесном массиве на пересечении улиц Володарского и Макаренко.

Отдел культуры администрации города Дубны организует выступление творческих коллективов города в местах проведения спортивного праздника.

УФКиС администрации г. Дубна