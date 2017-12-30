Уважаемые дубненцы!

Новогодние праздники – одни из самых долгожданных и радостных! Желаю праздничного настроения, крепкого здоровья, счастья, добра, мира, благополучия, успешного завершения всех начатых дел, приятных встреч и новых знакомств, верить в лучшее и самим стремиться к лучшему – пусть это все будет сопровождать в 2018 году. Пусть новый год станет годом дальнейшего развития, достижения поставленных целей и желаю в наступающем году переживать только положительные и приятные эмоции, а все невзгоды и все ненужное оставим за спиной! Давайте начнем год с хороших новостей!