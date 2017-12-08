Князь Кропоткин П.А.

Князь Пётр Алексеевич Кропоткин родился 09.12.1842 года в Москве. Русский революционер-анархист, учёный, исследователь тектонического строения Сибири, Средней Азии и ледникового периода. Известный историк, философ и публицист, создатель идеологии анархо-коммунизма и один из самых влиятельных теоретиков анархизма. Среднее образование получил в I-й Московской гимназии, окончил с отличием Пажеский корпус, был произведён в офицеры. После окончания Пажеского корпуса добровольно избрал военную службу в Сибири в казачьих частях, был назначен в Читу и в чине есаула служил чиновником по особым поручениям.

В 1872 году в Бельгии и Швейцарии Кропоткин встретился с представителями российских и европейских революционных организаций, в том же году вступил в Юрскую федерацию I Интернационала реальным лидером которой был Михаил Бакунин.

К Октябрьской революции Пётр Алексеевич отнёсся неоднозначно.

В июле 1918 года Кропоткин обосновался с женой в подмосковном городе Дмитрове.

Пётр Алексеевич Кропоткин скончался в ночь на 8 февраля 1921 года. На следующий день, 9 февраля, центральные газеты на первых полосах поместили траурное объявление Президиума Московского совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов, извещавшее о смерти «старого закаленного борца революционной России против самодержавия и власти буржуазии».

10 февраля в Дмитров прибыл специальный траурный поезд, на котором гроб с телом был доставлен в Москву и установлен для прощания в Колонном зале Дома Союзов (бывшем здании московского Дворянского собрания) на Большой Дмитровке. С Кропоткиным прощались в течение двух дней — пришли сотни делегаций от заводов, фабрик и учреждений Москвы, тысячи простых людей. Около гроба в почётном карауле стояли и друзья Кропоткина анархисты, некоторые из которых под честное слово были выпущены из тюрьмы на похороны того, кого они считали своим вождём. 13 февраля П. А. Кропоткин похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище.

(Касета с фильмом подарена автору этих строк руководителем проекта "Архив" фонда "Наследие" М.И. Булановым. Переведена в цифровой формат С.П. Кудрявцевым.)