Глава Дубны встретился с предпринимателями

Поскольку встреча проходила буквально через несколько дней после вступления в должность вновь избранного Главы города, то и началась она со знакомства с новым городским руководителем.

Предваряя вопросы предпринимателей, Максим Данилов рассказал о своем видении взаимодействия бизнеса и власти в городе. Позиция Главы города в этом плане была четкой и однозначной – развитию предпринимательства необходимо дать «зеленый свет», необходимо поддерживать законопослушных предпринимателей и их финансово обоснованные проекты развития, а чиновникам, которые мешают развитию бизнеса своими действиями либо бездействием – не место в органах местного самоуправления. В этом плане в настоящее время и ведется работа по формированию новой управленческой команды Главы города, которая должна соответствовать таким требованиям.

Свидетельством готовности Главы города действовать в этом направлении в диалоге с предпринимателями стал тот факт, что номер своего мобильного телефона он продиктовал всем участникам встречи.

Глава города отметил, что за небольшое время его работы в управленческом аппарате города, удалось проанализировать состояние экономики города, выявить проблемные сферы, и теперь задача состоит в том, чтобы организовать слаженную работу администрации города и Совета депутатов города в решении имеющихся проблем для того, чтобы повысить качество жизни наших горожан. Для решения этой задачи власти необходимо взаимодействие с бизнесом и потребуется помощь и поддержка руководителей предприятий и предпринимателей.

Далее встреча проходила в формате «круглого стола» и Максим Данилов ответил на многочисленные вопросы руководителей предприятий и предпринимателей. Участников встречи интересовали состояние и тренды развития малого и среднего бизнеса в Дубне, возможности развития мер поддержки социального предпринимательства в городе, рейтинг Дубны среди городов Подмосковья, вопросы замедления темпов жилищного строительства, развития благоустройства городской территории, расширения и благоустройства городского кладбища, применение тарифов на коммунальные услуги, вопросы общественного обсуждения реализуемых в городе проектов, распределение полномочий органов местного самоуправления в новой управленческой схеме и другое.

В завершение встречи Глава города Дубны Максим Данилов поздравил всех предпринимателей с наступающим Новым годом и вместе с президентом ТПП г.Дубны Владимиром Бобровым вручил членские билеты недавно принятым новым членам Торгово-промышленной палаты города Дубны.

С Главой города достигнута договоренность о том, что подобные встречи с предпринимателями в различных форматах будут проводиться и впредь.