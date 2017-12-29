Где в Дубне встретить Новый год и Рождество?

МАУ «ДК «Октябрь» подготовит и проведет мероприятие, посвященное встрече Нового года, на площади Космонавтов 31 декабря 2017 г. с 23.30 до 01.30 с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры. МАУДО «Детская школа искусств «Рапсодия» совместно с МАУ «ДК «Октябрь» подготовит и проведет мероприятие, посвященное встрече Нового года, в сквере П.А. Журавлева (район Большая Волга) 31 декабря 2017 г. с 23.45 до 01.30 с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры. МАУ «Городские парки» совместно с МАУ «ДК «Октябрь» осуществит звуковое сопровождение праздничных гуляний в Парке семейного отдыха (район Большая Волга) 31 декабря 2017 г. с 23.45 до 01.30 с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры. Отдел культуры Администрации города Дубна совместно с МАУ «ДК «Октябрь» подготовит и проведет праздник «Рождественское гуляние» на территории, прилегающей к МАУ «ДК «Октябрь», на площади Космонавтов 07 января 2018 г. с 13.00 до 16.00 с использованием звуковоспроизводящей аппаратуры. Отдел культуры Администрации города совместно с муниципальными учреждениями культуры города подготовит и проведет мероприятия, посвященные Рождественским праздникам, согласно плану работы отдела культуры на 2018 год.

В месте проведения праздника «Рождественское гуляние» 07 января 2018 г. будет организована работа выездных буфетов и торговых точек с сувенирной продукцией;

Руководители объектов торговли и общественного питания будут уведомлены об исключении из продажи любых алкогольных напитков, а также напитков и продуктов в стеклянной таре, на прилегающей к МАУ «ДК «Октябрь» территории и на расстоянии 300м до стационарных торговых объектов и 100м до объектов общественного питания.