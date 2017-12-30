Дорогие дубненцы!

Миновал еще один год в жизни страны, региона, Дубны. Год очень разных событий, которые, в той или иной мере, повлияли на нашу жизнь. Благодарю за оказанное доверие, готовность к взаимодействию, поддержку инициатив, которые являются серьезным стимулом для дальнейшей работы. Спасибо за труд во благо своих семей, созидание, за все полезное, что было сделано в 2017 году.

Я рада тому, что благодаря стараниям очень многих жителей Дубны, губернатора и Правительства Московской области – практически во всех сферах жизни округа заметны положительные перемены. Дубна постепенно выходит на лидерские позиции.

Пусть наступающий Новый год порадует нас хорошими событиями, исполнит намеченные планы, будет наполнен добрыми делами. Берегите себя и своих близких, уделяйте больше времени своей семье, чаще обнимайте своих детей. Пусть все будут здоровы. Искренне желаю всем веры в себя, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне. Энергия созидания пусть станет импульсом для новых дел и добрых традиций во славу наукограда и родного Подмосковья!